Амурчанку обвиняют в сожжении заживо двоих человек

Следствие предполагает, что женщина пришла домой к своему сожителю, облила его вместе с любовницей бензином и подожгла. Фото: pixabay.com

Первый отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области завершил расследование жестокого двойного убийства. Жительница Белогорска обвиняется в том, что она заживо сожгла своего сожителя и его любовницу.

- Как полагает следствие, в ночь на 8 июля 2020 года обвиняемая, узнав, что её сожитель встречается с другой женщиной, пришла по месту жительства последней в квартиру дома по улице Дальней в городе Белогорске. С собой она принесла бутылку с бензином, - рассказывают в пресс-службе СК РФ по Амурской области. - Войдя в квартиру, обвиняемая, согласно материалам уголовного дела, облила хозяйку квартиры и часть дивана, на котором спал её сожитель, горючей жидкостью, после чего совершила поджог.

Мужчина умер на месте, женщину вытащили из огня и увезли в больницу, где врачи несколько дней боролись за её жизнь. Однако выжить ей не удалось – амурчанка умерла от полученных ожогов. Помимо жизней, пожар унёс и повредил имущество в квартире – всего на сумму более 180 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия обвиняемая полностью признала свою вину, по ходатайству следователя суд постановил заключить её под стражу. Обвинительное заключение утверждено заместителем прокурора Амурской области, в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.