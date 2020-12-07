Коронавирус в Приамурье, последние новости на 7 декабря 2020: На новогодние утренники из-за пандемии не пустят родителей

Праздновать Новый год вместе могут дети только из одного класса или детсадовской группы. Фото: AdobeStock

В Амурской области продолжает расти число пациентов с новой коронавирусной инфекцией. За выходные вирус выявили 294 человек, общее число заразившихся уже превысило 12 тысяч. Специалисты по-прежнему оценивают ситуацию как достаточно сложную.

- Рост отмечен на 10 административных территориях. По-прежнему основная заболеваемость сосредоточена в Благовещенске. Наиболее выраженный рост – в Мазановском, Сковородинском, Архаринском, Селемджинском, Ромненском, Свободненском, Ивановском районах, - рассказала главный санитарный врач Приамурья Ольга Курганова во время заседания оперативного штаба в пятницу, 4 декабря.

Инфографика Yandex. По данным сайта стопкоронавирус.рф и Университета Джонса Хопкинса.

На удалёнку!

Ранее власти региона поручали главам районов проработать с работодателями вопрос перевода сотрудников на дистанционную работу. К концу прошлой недели из дома работали 2270 амурчан из 318 организаций области. Ещё 304 работников старше 65 лет отправили на самоизоляцию.

- Наибольшее число сотрудников работает дистанционно в Благовещенске – 1207 человек в 76 организациях. Меньше всего — в организациях Октябрьского, Завитинского, Свободненского, Тындинского и Шимановского районов. Основная масса организаций, в которых проведена работа, – бюджетные учреждения, - рассказала начальник управления занятости населения области Елена Дуленова.

По итогам заседания штаба главам территорий дано поручение усилить работу с коммерческими организациями по переводу работников на дистанционную форму работы и переводу сотрудников старше 65 лет на самоизоляцию.

Инфографика Yandex. По данным сайта стопкоронавирус.рф и Университета Джонса Хопкинса.

Новый год под надзором

Как встречать 2021-й год в условиях пандемии, также решили на прошедшем заседании регионального штаба. Руководитель Роспотребнадзора области Ольга Курганова напомнила, что провести утренник можно только для одного школьного класса или детсадовской группы, не смешивая ребятишек, обучающихся отдельно. Также запрещено участие в мероприятии родителей, артистов и аниматоров.

Минобрнауки области по согласованию с амурским управлением Роспортебнадзора разработаны рекомендации, которым нужно следовать при проведении новогодних мероприятий руководителям образовательных учреждений и организаторам новогодних торжеств:

назначить ответственного сотрудника за исполнение рекомендаций;

обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением антисептических средств;

обеспечить запас дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты для персонала (одноразовые маски, перчатки при необходимости);

обеспечить наличие бесконтактных термометров для измерения температуры тела;

обеспечить наличие в залах (группах, классах и др.) бактерицидных облучателей рециркуляторного типа;

провести инструктаж сотрудников об ответственности за сохранение здоровья и безопасности детей в период распространения COVID-19.

Как отметила зампред правительства – министр образования и науки области Светлана Яковлева, перед началом и после проведения новогодних мероприятий необходимо провести влажную уборки с применением дезинфекционных средств, обработки всех контактных поверхностей в местах общего пользования.

Также стоит обеззаразить воздуха с использованием бактерицидных облучателей рециркуляторного типа, проветрить помещения во время перерывов и во время отсутствия детей. К участию в мероприятиях не допускаются дети с признаками инфекционных заболеваний.

Инфографика Yandex. По данным сайта стопкоронавирус.рф и Университета Джонса Хопкинса.

Следим за иммунитетом

Ситуацию с коронавирусом в Амурской области анализируют со всех сторон. С 14 декабря стартует очередной, уже третий этап исследования коллективного иммунитета к ковиду. Министерству здравоохранения необходимо в срок до 10 декабря обеспечить готовность к работе пунктов забора проб, которые использовались на I и II этапах сероэпидемиологического исследования.

Главам Благовещенска, Свободного, Белогорска, Зеи и Тынды, министерству социальной защиты населения Амурской области поручили помочь руководителям медучреждений в организации тестирования волонтёров, обратив особое внимание на лиц в возрасте старше 65 лет.

- Результаты I - II этапов оценки популяционного иммунитета к вирусу SARS-CoV-2 среди волонтеров Амурской области, предоставленные ФБУН «Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера», свидетельствуют о том, что достигнутый уровень серопревалентности среди населения области позволяет говорить о наличии предпосылок к временной стабилизации уровня заболеваемости. Однако он еще недостаточен для полного затухания эпидемического процесса. Вероятность подъёма заболеваемости остается высокой, - сказала Ольга Курганова.