Коронавирус у Василия Орлова: Губернатор Амурской области подхватил опасную инфекцию

Ранее глава Приамурья рассказывал, что соблюдает все меры предосторожности. Фото: правительство Амурской области
Специалисты выявили коронавирус у Василия Орлова, губернатора Амурской области. Об этом глава региона сам сообщил в своём инстаграм-аккаунте.
- Здравствуйте, друзья. Должен вам сообщить - у меня подтвердился положительный тест на COVID, - написал Василий Александрович днем 7 декабря. - Поэтому ухожу на изоляцию, буду работать дистанционно. Берегите себя и будьте здоровы!
В комментариях амурчане не только выразили сочувствие и пожелали скорейшего выздоровления, но и поинтересовались – почему губернатор ранее не сделал прививку от коронавируса. Ответ на этот вопрос он давал 1 декабря во время прямого эфира:
- Проколюсь обязательно, как будет достаточно вакцин в Приамурье. И это покажут по телевизору. Но пока считаю неправильным получить прививку раньше врачей, которые трудятся на передовой. Сначала нужно обеспечить их, - заявил Василий Орлов.
При этом, по его собственным словам, губернатор соблюдал меры предосторожности, в первую очередь – соблюдал масочный режим. Как именно глава региона заразился коронавирусом и в каком он сейчас состоянии, не уточняется, однако судя по тому, что Василий Орлов работает дистанционно, обошлось без пневмонии.
Несколько месяцев назад, в октябре, COVID-19 выявляли и у Олега Имамеева - мэра Благовещенска, столицы Амурской области. Олег Гатауллович при этом также перешел на «дистанционку» и продолжал работать до самого выздоровления.
Напомним, по последним данным в Приамурье зарегистрировано 12 284 случая новой коронавирусной инфекции. По данным портала стопкоронавирус.рф, выздоровели 10 304 пациента, скончались 98 жителей Амурской области.
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