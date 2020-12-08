Коронавирус в Приамурье, последние новости на 8 декабря 2020: Число заболевших приближается к 12,5 тысячам

Ежедневно принимаются новые решения по лечению и реабилитации пациентов с ковидом. Фото: freestocks.org

В Амурской области продолжает расти заболеваемость новой коронавирусной инфекцией – за прошлые сутки выявлено 147 случаев, темп прироста составил 1,2%. Всего с начала пандемии в регионе заразились 12 431 человек, на коронавирус обследовали 604 846 амурчан.

По приближении новогодних праздников власти всё чаще напоминают, что Новый год должен быть прежде всего безопасным для здоровья. Роспотребнадзор рекомендует провести новогодние праздники дома, в кругу семьи, по возможности на свежем воздухе, например, на даче.

Также во время пандемии COVID-19 следует придерживаться определенных несложных правил, которые помогут снизить риски инфицирования себя, своих близких, родственников и друзей:

· Постарайтесь воздержаться от посещения любых мероприятий, проходящих в закрытых помещениях, в том числе корпоративов.

· Уделите особое внимание физической дистанции не менее 1,5-2 метров друг от друга.

· Массовые скопления людей даже вне помещений являются нежелательными и потенциально опасными.

· Максимально ограничьте контакты в период предпраздничных и праздничных дней.

· Не стоит многократно посещать гостей и приглашать к себе домой родственников и друзей, так как это значительно повышает риск инфицирования.

· Не забывайте надевать маску при посещении родственников и знакомых, в торговых центрах и других местах, где возможна передача инфекции.

· Воздержитесь от поездок за границу. При планировании поездок необходимо учитывать возможные изменения эпидемической обстановки и карантинных мероприятий.

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