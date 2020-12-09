Как создать в доме новогоднюю атмосферу?

Живые елки в Благовещенске начнут продавать с 12 декабря, а искусственные можно найти уже сейчас. Фото: Сергей ПЕТРОВ

Наступает праздничная, новогодняя пора. Все знают, что главный символ Нового года - это пушистая, яркая елка! Как же выбрать зелёную красавицу? А как ее украсить? Отправляемся на поиски ответов.

Для тех, кто любит запах хвои

В лесхозах Амурской области вовсю идет заготовка деревьев для новогодних праздников. В Благовещенске уже подготовили около трех тысяч елей и сосен. Активно начались продажи. Цена дерева зависит от высоты и породы: можно купить новогоднюю красавицу за 500 рублей, а можно и за 1000.

Не отстают и другие районы. В Шимановске приготовили для продажи полторы тысячи елей, а всего заготовить планируют две тысячи. Размеры елочек разные - от полутора до двух метров. Продажи уже начались - люди покупают праздничные деревья и поштучно, и оптом.

В Тынде лесхозы заготовили около 450 елей, и работа ещё не окончена! Продажи планируют начать в середине декабря.

- Количество будет примерно такое же, как и в прошлом году. Больше деревьев готовить смысла нет - в прошлом году у нас осталось где-то 20-30 непроданных. Люди, видимо, всё чаще покупают искусственные елки, - рассказал Владимир Безин, заместитель начальника Тындинского лесхоза.

Если большая пушистая елка просто не поместится в вашей квартире, всегда есть альтернатива! Цветочные салоны сейчас предлагают большой выбор живых сосен и елей. Они продаются в горшках и высотой не более 35 сантиметров. Пушистые и ароматные елки простоят все новогодние праздники, а может быть, смогут стать украшением и на следующий год - в горшочках спрятаны живые корни. За деревьями нужно только правильно ухаживать и подстригать их, чтобы они оставались нужного размера. Стоит такая маленькая радость около 400 рублей.

Амурчане уже закупаются Фото: Светлана МУБАРАННИКОВА

Искусственные красавицы

Искусственных елей в Благовещенске тоже предостаточно. В одном популярном магазине канцелярских товаров можно найти все для Нового года - в том числе и елки. Здесь они самых разных размеров - самая маленькая высотой полтора метра, а самая большая - 3,4. Елки сделаны из ПВХ, а привезли их из Москвы.

- ПВХ - это самый популярный и дешёвый вариант. Елочки хорошие получаются. Бывают иголки разной длины и плотности. Ещё можно найти искусственные елочки из лески и резины. Но они дорогие и редко встречаются в Благовещенске, - рассказала нам продавец Мария Анатольевна.

Есть в этом магазине и большое количество игрушек, чтобы сразу украсить свою новогоднюю красавицу. Можно найти и деревянные фигурки животных, и фетровых балерин с мишками. Снежинки, звезды и колокольчики делают из полирезина, фарфора и даже металла. Можно украсить елку традиционными колокольчиками и зайчиками, а можно - новенькими пряничными человечками и оленями с красным носом. И, конечно же, не обойтись без традиционных стеклянных шаров. По словам сотрудников магазина, несмотря на разнообразие выбора, именно шары привлекают больше всего посетителей.

- Фигурки и стоят дороже, и на елке смотрятся крупнее и ярче. Все дерево ими не обвесить. Скорее, их нужно размещать по паре штук, как акценты, - пояснила одна из сотрудниц, Ольга.

В другом популярном благовещенском магазине можно выбрать искусственные ели высотой от 90 сантиметров до трех метров. Очень различается и их внешний вид. У одних - пушистые ветки, у других - тонкие. Некоторые искусственные деревья раскрашены под снег и иней, чтобы создать сказочную атмосферу.

- Все наши елки выполнены из ПВХ. Но они очень отличаются оформлением, - поделился продавец Николай Сергеевич. - Есть елки с внутренней подсветкой, светодиодами. Таким и гирлянда не нужна. Цены варьируются от полутора до десяти тысяч рублей. Есть у нас варианты и для маленьких квартир и комнат - искусственные ели в горшках. Они высотой до 50 сантиметров, цена в среднем 400 рублей.

Вариантов украсить дом, квартиру или приусадебный участок - тьма-тьмущая! Фото: Светлана МУБАРАННИКОВА

В последнее время стали популярными и другие элементы новогоднего декора. Благовещенцы стали покупать еловые венки, свечи и подсвечники с характерным праздничным дизайном.

- И, конечно же, мишура, наклейки на окна, бумажные панно с Дедом Морозом и Снегурочкой, растяжки. Все это помогает создать новогоднюю атмосферу так же, как и елки. Сейчас люди стремятся к минимализму. Покупают несколько украшений одного стиля. Получается просто, но со вкусом, - рассказал Николай Сергеевич.

В праздничном салоне Благовещенска преобладают стеклянные игрушки. Но это не значит, что повсюду продаются только шары. Нет, здесь на полках лежат удивительные игрушки ручной работы - шишки, сосульки, желуди, колокольчики. Есть в продаже фигурки любимых персонажей - Деда Мороза, Снегурочки, Бабы-яги, скомороха и Золотой рыбки. Цены на такие фигурки могут достигать трёх тысяч рублей.

- Я бы сказала, что популярно все в одинаковой мере. Люди любят украшать елки по-разному - кому-то нравятся шары, кому-то фигурки. А кто-то предпочитает комбинировать. В этом году любят брать акриловые украшения - звезды, бабочки. Они выглядят очень нежно и аккуратно. Конечно же, популярен и восточный символ Нового года. У нас очень много разных бычков, их активно покупают, - рассказала Светлана Валерьевна, продавец салона.

В конце концов, выберете вы искусственную елку или живую, стеклянные шары или фарфоровые фигурки - главное, чтобы этот праздник вы провели со своими близкими людьми! И тогда он станет самым волшебным.

Что думаете насчет таких колокольчиков? Фото: Светлана МУБАРАННИКОВА

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