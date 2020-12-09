Где купить новогоднюю ель в Благовещенске?

Выбрать зеленую красавицу будет непросто Фото: Василина ВАСИЛЬЕВА

В субботу, 12 декабря, в Благовещенске начнут продавать новогодние деревья – и ели, и сосны. Об этом сообщают в пресс-службе городской администрации.

По словам предпринимателей, стоить хвойные деревья будут от 400 рублей в зависимости от высоты дерева. Продавать их будут на 21 территории в черте города. Договора с бизнесменами уже заключены, ёлочные базары вот-вот начнутся.

Продавать хвойные деревья будут по следующим адресам:

1. Амурская – Чайковского

2. Артиллерийская, 62

3. Дьяченко, 1/1

4. Загородная – Горького

5. Игнатьевское шоссе - Кантемирова

6. Игнатьевское шоссе, 13

7. Институтская, 5

8. Институтская, 6

9. Калинина, 127

10. Калинина, 52 – Горького

11. Лазо - Амурская

12. Лазо, 64

13. Ленина, 154

14. Ленина, 203/3

15. Мухина - Ленина

16. Октябрьская, 146

17. Театральная, 151

18. Театральная, 149

19. Театральная, 234

20. Чайковского - Ленина

21. Чайковского, 20