Где купить новогоднюю ель в Благовещенске?

Выбрать зеленую красавицу будет непросто
Фото: Василина ВАСИЛЬЕВА
В субботу, 12 декабря, в Благовещенске начнут продавать новогодние деревья – и ели, и сосны. Об этом сообщают в пресс-службе городской администрации.
По словам предпринимателей, стоить хвойные деревья будут от 400 рублей в зависимости от высоты дерева. Продавать их будут на 21 территории в черте города. Договора с бизнесменами уже заключены, ёлочные базары вот-вот начнутся.
Продавать хвойные деревья будут по следующим адресам:
1. Амурская – Чайковского
2. Артиллерийская, 62
3. Дьяченко, 1/1
4. Загородная – Горького
5. Игнатьевское шоссе - Кантемирова
6. Игнатьевское шоссе, 13
7. Институтская, 5
8. Институтская, 6
9. Калинина, 127
10. Калинина, 52 – Горького
11. Лазо - Амурская
12. Лазо, 64
13. Ленина, 154
14. Ленина, 203/3
15. Мухина - Ленина
16. Октябрьская, 146
17. Театральная, 151
18. Театральная, 149
19. Театральная, 234
20. Чайковского - Ленина
21. Чайковского, 20