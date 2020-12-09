Коронавирус в Приамурье, последние новости на 9 декабря 2020: Каких лекарств не хватает в Амурской области

Некоторые амурчане просят родственников прислать препараты из других городов и жалуются на их нехватку в Приамурье в социальных сетях. Фото: pexels.com

В Амурской области к утру 9 декабря зарегистрировано 12 576 случаев новой коронавирусной инфекции – включая те, что закончились выздоровлением. За прошлые сутки болезнь нашли у 145 амурчан. Примерно столько случаев выявляют каждый день, однако говорить о стабилизации ситуации пока рано, считают в региональном Роспотребнадзоре.

Иммунитет – есть?

Чтобы разобраться, что происходит с иммунитетом амурчан к ковиду, в области проведут исследование. Это будет уже третий этап тестирования на антитела к новой коронавирусной инфекции. Он пройдёт с 14 по 18 декабря, участвовать будут те же волонтёры, что и в двух предыдущих этапах. Исключение составят только волонтёры, успевшие заболеть коронавирусом или проконтактировать с больным, - они находятся на изоляции.

Лабораторные исследования, как и в прошлые разы, будут проводиться на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» при методическом сопровождении ФБУН «Санкт-петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Пастера» Роспотребнадзора.

Если у волонтёров ещё остались вопросы, они могут обратиться на «горячую линию»: в Благовещенске - 8-914-590-15-61; в Белогорске – 8-914-590-15-59; в Свободном – 8 (41643) 33-669; в Тынде – 8-914-580-04-01; в Зее – 8-914-590-14-32.

Препараты – есть?

Между тем, амурчане продолжают жаловаться на нехватку противовирусных препаратов и антибиотиков в аптеках – информацией об этом делятся в социальных сетях. В Амурской области этим вопросом занимается территориальный орган Росздравнадзора.

Как рассказали в ведомстве корреспонденту «Комсомолки», Росздравнадзор по Амурской области мониторит наличие препаратов в четырёх крупных сетях аптек. Ситуацию по наличию лекарств для лечения коронавируса специалисты называют нестабильной:

– По состоянию на второе декабря в аптеках имеется ограниченное количество таких препаратов как «Апиксабан», «Ривароксабан» (антикоагулянты, лекарства, помогающие разжижать кровь. – Ред.),«Арбидол», «Гриппферон» (противовирусные препараты. - Ред), «Амоксициллин», «Левофлоксацин», «Моксифлоксацин», «Кларитромицин» (антибиотики. - Ред.), – сообщила врио руководителя регионального Росздравнадзора Наталья Бердышева.

А некоторые лекарства в аптеках и вовсе отстутствуют. Речь идёт о противовоспалительных - Преднизолоне, Декметазоне, Метилпреднизолоне, а также о Гидроксихлорохине.

Переработка – есть!

Зато в Благовещенске впервые начали сбор упаковок от таблеток - блистеров для последующей переработки. Об этом в социальных сетях рассказали волонтёры движения за раздельный сбор мусора. Акция стартовала в начале декабря и продлится несколько месяцев.

Блистеры должны быть без таблеток. Фольгу снимать с них не обязательно. Место и время начала сбора организаторы сообщат дополнительно через инстаграм.

Собранный пластик отправят на переработку в Москву – в Благовещенске такой материал не перерабатывают. Хотя в начале октября у нас заработал мусороперерабатывающий завод «БлагЭКО» и были установлены в городе первые контейнеры для пластикового мусора.