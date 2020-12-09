«Давай покатаемся!»: Где и за сколько можно встать на коньки в Благовещенске

Полный список катков и хоккейных площадок Благовещенска. Фото: pixabay.com

В амурской столице появляются места для зимнего отдыха – уже заработали порядка 20 катков и хоккейных коробок. Всего запланировано залить 60 площадок, но из-за аномально тёплой зимы сделать это оперативно не удаётся. Остальные катки и хоккейные коробки будут готовы позднее.

- Катки будут доступны для всех жителей города. Они находятся на территории государственных, муниципальных учреждений и предприятий, на базах отдыха, во дворах школ и жилых домов, - информируют в администрации Благовещенска.

На базе городских школ и в придомовых территориях на сегодня доступно 10 катков и 2 хоккейные коробки. В ближайшее время в школьных дворах будет залито еще 5 ледовых площадок. На придомовых территориях в процессе заливки находятся две хоккейные коробки.

Одним из первых заработал каток на стадионе «Юность» (Краснофлотская, 6). Посетить его можно в выходные и праздничные дни с 12:00 до 20:00. Вход на лед стоит 80 рублей, при этом время катания не ограничено. Прокат коньков для взрослых – 100 рублей в час, для детей до 7 лет – 50 рублей. Дети до 7 лет со своими коньками могут кататься бесплатно. Заточка коньков обойдется в 150 рублей. На территории проката действует масочный режим.

Работать продолжает и ледовая площадка в парке Дружбы. Кататься здесь можно бесплатно и без ограничений по времени.

ЛЕДОВЫЕ ПЛОЩАДКИ ГОСУДАРТСВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Информация: Администрация города Благовещенска

БАЗЫ ОТДЫХА

Информация: Администрация города Благовещенска

ЛЕДОВЫЕ ПЛОЩАДКИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Информация: Администрация города Благовещенска

ШКОЛЬНЫЕ ЛЕДОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

ХОККЕЙНЫЕ КОРОБКИ

Информация: Администрация города Благовещенска

ЛЕДОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

Информация: Администрация города Благовещенска

ЛЕДОВЫЕ ПЛОЩАДКИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

ХОККЕЙНЫЕ КОРОБКИ

Информация: Администрация города Благовещенска

ЛЕДОВЫЕ ПЛОЩАДКИ