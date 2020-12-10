Коронавирус в Приамурье, последние новости на 10 декабря 2020: как работает областная больница в разгар пандемии

Очно принимают, например, пациентов Благовещенского района. Фото: правительство Амурской области

За прошлые сутки в Амурской области выявили 144 новых случая коронавирусной инфекции, 12 720 случаев с начала пандемии. Система здравоохранения работает, кажется, на пределе своих возможностей, больницы бросают все силы на борьбу со страшной инфекцией. О том, как складывается работа в Амурской областной клинической больнице, рассказали ее сотрудники и руководитель.

Медицина на расстоянии

В середине ноября был приостановлен очный прием пациентов в областной поликлинике при АОКБ. При этом у жителей амурской глубинки по-прежнему есть возможность получить консультацию благовещенских специалистов – узкие специалисты работают онлайн через телемедицинский центр, обязательно по защищённому каналу связи.

- Телемедицинский центр Амурской областной клинической больницы заработал в конце августа 2019 года, - пояснил Виктор Крицкий, врач-методист телемедицинского центра АОКБ. – Здесь проходят онлайн-консультации с федеральным центром, лечебными учреждениями области, в том числе с травмоцентрами, первичным сосудистым отделением. В данный момент осуществляются консультации со всеми лечебными учреждениями области. Мы получаем информацию у одних, они направляют нам телемедицинские запросы, наши врачи консультируют, и районные врачи получают заключение

Пандемия внесла коррективы

Главный врач АОКБ Евгений Тарасюк признался, что работа всех лечебных учреждений страны изменилась с началом пандемии:

– Сейчас у нас приостановлена работа взрослой консультативной поликлиники. Но консультации пациентов продолжаются посредством телемедицинских технологий. Раньше таким способом консультировались тяжелые пациенты. Сейчас, если пациенты из районов требуют нашей консультации, у них такое право есть. Их документы направляются в АОКБ. Здесь они рассматриваются и при необходимости пациент госпитализируется в наш стационар либо в другие лечебные учреждения области.

В остальных районах Приамурья, где еще не ведутся телемедицинские консультации, процесс налаживается, в ближайшее время механизм будет отработан, отметил доктор.

Прием не отменяли

Пациенты онкологического профиля и других неотложных состояний осматриваются на базе онкодиспансера и поликлиники Благовещенского района. Последняя находится в том же здании, что и областная поликлиника. Жителей Благовещенского района сегодня принимают очно.

- Приемы ведутся, даже работаем в выходные дни. Нагрузка, конечно, колоссально увеличилась, - рассказала Мария Романенко, участковый терапевт поликлиники Благовещенского района при АОКБ. - Если раньше мы могли принимать в день 20-25 плановых, повторных, первичных пациентов, то на сегодняшний день количество зашкаливает за 40 с лишним. И это только на приёме. Плюс, число вызовов на дом увеличилось в разы. Если раньше былошшесть вызовов в день, быстро их оббегала, то сегодня на 1 участок 20-30. Естественно, кто-то из терапевтов выходит из колеи: как сами болеют, так и дети. Допустим, на данный момент я веду прием двух участков. Если раньше прием длился до 12 дня, то сейчас и до 14, и до 15-ти. При этом потом несколько часов уходит на обработку документов, вызовы на дом. В рабочий день не укладываемся.

Своим мнением о поликлинике поделилась одна из пациенток, Анастасия Горская – недавно она переехала жить в Благовещенский район.

- Моё знакомство с этой поликлиникой началось, благодаря моим детям. Мы с ними сюда приходим часто, у меня их трое, - рассказала Анастасия. – Мне очень приятно, что педиатр помнит всех моих детей, помнит имена, их какие-то особенности. Этой осенью пришлось мне познакомиться и со своим терапевтом, вызывала ее на дом, так как заподозрила у себя коронавирусную инфекцию. Было достаточно тяжелое состояние. Терапевт вошла в мое положение, потому что я работаю с детьми и мне нужно быть предельно внимательной к своему здоровью. Врач направила меня на КТ и попросила сообщить результат в любое время суток. Это было ночью, я написала сообщение, врач оперативно отреагировала.

Также жители Благовещенского района теперь имеют возможность позвонить в собственный колл-центр.

- Он организован недавно, - уточнил Евгений Тарасюк. – Мы ведем ежедневный обзвон пациентов с COVID-19 и при необходимости направляем участкового терапевта на дом. Еще хотелось бы отметить и напомнить населению, что все медицинские работники – такие же люди, которые также болеют сезонными инфекциями. Медики сейчас трудятся в тяжелых условиях. Заражаются сами, заражаются члены их семей. Хотелось бы, чтобы пациенты относились к этому с пониманием. И хочу поблагодарить весь медицинский персонал за то, что он делает такую трудную на сегодня работу.