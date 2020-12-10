«Я вижу свои фото и влюбляюсь»

Анастасия хотела привлечь внимание к тому, что полные люди порой чувствуют себя неполноценно и неуверенно, сталкиваются с насмешками и осуждением

Анастасии Романовой - 21 год, она простая благовещенская студентка. Только вот после пар приходится уделять время не только домашней работе, но и фотосессиям. Ведь Настя по совместительству еще и популярная плюс-сайз-модель в Instagram.

«Стеснялась фото в полный рост»

Плюс-сайз-модели, говоря простым языком, это полные, крупные девушки. Такой «формат» набирает популярность в современном мире моды, но очень часто к нему относятся негативно. Так как же Анастасия решилась попробовать себя в такой сфере?

- Раньше я ужасно стеснялась выкладывать свои фото в полный рост. Даже на страничке в Instagram было только мое лицо - селфи с макияжем. Экспериментировать с косметикой мне очень нравилось. О своем блоге я и не думала. Но мой парень - фотограф, он подтолкнул меня к раскрепощению. Он всегда поддерживает меня, говорит слова восхищения. Он предложил устроить мне несколько фотосессий. Это подарило мне уверенность. Сначала я фотографировалась в одежде, потом решила попробовать и без нее. Да, я выкладываю фото в белье. Делаю это абсолютно спокойно, без стеснения, - пожимает плечами Анастасия. - Считаю это красивой эротикой, без пошлости и вульгарности.

Но популярность к блогу пришла не из-за фотографий, а из-за участия во флешмобе. Анастасия вспоминает: известная девушка в Instagram запустила хештег #ятолстаяиямогу. Она хотела привлечь внимание к тому, что полные люди порой чувствуют себя неполноценно и неуверенно, сталкиваются с насмешками и осуждением. Анастасию идея вдохновила.

Уверенности девушки сейчас можно позавидовать

- Тогда я тоже поучаствовала во флешмобе. Выставила свое фото в раздельном белье - впервые. Подписала: «Я толстая, и я могу выкладывать фото в белье и не стесняться своего тела». Автор флешмоба репостнула эту запись к себе. Естественно, люди стали переходить на мою страничку, ставить лайки, подписываться.

Чем больше лайков - тем больше внимания. Несколько раз фотографии Насти выкладывали к себе крупные иностранные паблики в социальных сетях, специализирующиеся как раз на моделях размера плюс. Приходили новые подписчики. Но тут начались свои трудности.

- У меня набралось очень много подписчиков иностранцев. Поэтому вести полноценный блог на русском языке мне сложно. Я предпочитаю позиционировать себя как модель, а не как блогера. Не снимаю ежедневные истории, не гоняюсь за охватами, не покупаю и не продаю рекламу. Просто выкладываю фото и иногда пишу посты, - поделилась Анастасия.

Приносит ли в такой форме ее модельная деятельность хоть какой-то доход? Настя отвечает честно: небольшой. Для этого она создала свою страницу на сайте Patreon, где любой человек может выкладывать свой эксклюзивный контент, а его фанаты - оформлять платную подписку. На этом сайте Настя выкладывает дополнительные фото. Ей хватает - не хочется превращать хобби в работу.

Забота о себе

Приходилось ли девушке сталкиваться с негативной реакцией на ее фото в социальных сетях?

- Да, но ее было мало. Меня не пугают злые комментарии в интернете. В реальной жизни все мои друзья полностью меня поддерживают или нейтрально относятся к моей деятельности. Даже родители все знают и все принимают. А слова незнакомых мне людей, некомпетентных и бестактных, не несут для меня никакой ценности. Я не обращаю на них внимания, - поделилась Анастасия.

Она находится в гармонии с собой и своим телом и предпочитает не слушать непрошеных советчиков.

- Сейчас в своей форме мне абсолютно комфортно. Но был период, когда я набрала порядка восьми килограммов, физически ощутив, что они действительно лишние. Естественно, решила похудеть. Это можно делать по-разному: через любовь или ненависть. В первом случае ты никогда не будешь заставлять себя голодать или изнурять тяжкими тренировками. Все будет аккуратно и размеренно: баланс в питании, умеренная физнагрузка, своевременный отдых. Это я и выбрала. Блог мне тоже помог в саморазвитии и любви к себе. Фотографии дали осознание красоты, сексуальности, особенности. Видя результаты очередной фотосессии, я каждый раз в себя влюбляюсь.

Анастасия советует каждый день начинать с комплиментов себе

Многие люди мечтают о такой уверенности к себе. Можно ли ее как-то добиться? У Анастасии есть несколько советов. Например, начинай каждый день с комплиментов самой себе! Полезно снимать себя на камеру - танцевать, дурачиться, смеяться. Привыкать к тому, как ты выглядишь. А самое главное - чаще смотреть на самых разных людей, с самой разной внешностью.

- Чем больше видишь тех, кто выходит за общепринятые рамки красоты, тем быстрее понимаешь, что «нестандартный» - не значит «плохой». Конечно, есть и настоящие психологические проблемы, связанные с неприятием себя. В таких случаях лучше обратиться к специалисту. Но я верю, что полюбить себя может каждый. Это не борьба, а долгий путь, идущий через расширение собственных границ и взглядов на жизнь.

Планы на будущее у Насти оптимистичные. Она хочет развиваться дальше как модель, выходить за границы Дальнего Востока, работать с разными агентствами, брендами и фотографами. Девушка верит, что для этого у нее есть все нужные данные и возможности.

Главное - чтобы блог не помешал учебе в университете. Настя хочет получить высшее образование и надеется, что даже если преподаватели наткнутся на ее фото, то проявят профессионализм и не станут относиться к студентке предвзято.