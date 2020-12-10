Полтысячи медиков получат вакцину против коронавируса в Приамурье

Сотрудники красных зон получили вакцину еще пару месяцев назад. Фото: правительство Амурской области

В Амурскую области поступило 500 доз вакцины «ГАМ-Ковид-Вак» против новой коронавирусной инфекции. Она предназначена для медицинских работников. В частности, прививки получат медики в возрасте от 18 до 60 лет, которые принимают непосредственное участие в оказании медпомощи пациентам с установленным диагнозом и подозрением на ковид. Именно они постоянно сталкиваются с рисками заражения коронавирусом.

Сейчас вакцину распределяют по медицинским организациям. Доставка «Спутника V» в районы области начнется сегодня же вечером, добираться она будет автомобильным и воздушным транспортом. При этом будет обеспечено строгое соблюдение условий транспортирования и хранения данного препарата, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ, подчеркнули в правительстве Приамурья.

Прививочная кампания уже подготовлена: готовы графики вакцинации для каждого учреждении, сформированы прививочные бригады. В ближайшие дни 500 амурских медиков будут привиты от COVID-19.

Напомним, первыми в октябре привили несколько десятков медработников инфекционных госпиталей, работающих в «красной зоне». Все медики перенесли вакцинацию нормально, без осложнений. А с января 2021 года в Приамурье начнется массовая вакцинация населения. Здравоохранение области имеет все необходимые ресурсы для проведения противоковидных прививок всем жителям региона.

СПРАВКА «КП»

«Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V») — двухкомпонентная векторная вакцина против COVID-19, разработанная совместно российскими ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России и ФГБУ «48-й ЦНИИ» Минобороны России. «Спутник V» — первая в мире зарегистрированная вакцина на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека.