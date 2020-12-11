Коронавирус в Приамурье, последние новости на 11 декабря 2020: Массовая вакцинация против ковида стартует 1 января

Вакцина «ГАМ-Ковид-Вак» уже добралась до региона. Фото: правительство Амурской области

Коронавирус продолжает распространяться в Амурской области – накануне, 10 декабря, специалисты выявили 146 новых случаев. У 93-х из них заболевание протекает в виде ОРВИ, у 43-х – с пневмонией, и только у 10 пациентов – бессимптомно. Такие данные предоставило региональное управление Роспотребнадзора.

Всего на данный момент в области насчитывается 12 866 фактов заражения, однако число растёт каждый день. Правительство уже озаботилось вакцинацией против опасной вакцины – напомним, первыми ещё в октябре её получили врачи-добровольцы из «красной зоны» инфекционного госпиталя.

В ближайшие несколько дней прививку сделают ещё 500 амурским медикам – вакцина «ГАМ-Ковид-Вак» уже добралась до региона. Укол получат специалисты 18-60 лет, которые оказывают помощь больным коронавирусом или имеющим подозрение на инфекцию. Доставлять вакцину в районы будут автомобилями и воздушным транспортом.

А уже с января стартует массовая вакцинация для всех амурчан, у кого только есть желание привиться от опасной заразы. Подробнее об этом важном событии «Комсомолка» расскажет позднее.

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