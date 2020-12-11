«ЗаМУ-У-У-чательный год»: Амурская буренка вынесла предсказание на 2021 год

Мудрая Амурка пристально глядит в будущее. И видит там... что? Фото: Светлана МУБАРАННИКОВА

В Благовещенске теперь есть своя собственная корова, умеющая предсказывать будущее. Её зовут Амурка, ей три года, и она – будущая мама. Раньше она помогала студентам-ветеринарам Дальневосточного ГАУ ощупывать плод и проверять здоровье беременных животных. А с сегодняшнего дня Амурка – настоящая гадалка!

– Год был тяжелый, поэтому захотелось развлечь студентов, преподавателей и всех жителей города. Традиция предсказания с символом Нового года существует давно. В прошлом году мы гадали с помощью крысы. В этом году быка в виварии не нашли, на замену вышла корова. Так как массовые мероприятия нельзя проводить, на сеанс предсказательницы мы пригласили всего пару человек, – рассказала Юлия Гоман, сотрудница ДальГАУ, решившая организовать такое мероприятие.

Предсказания на грядущий год писали сами студенты университета. Организаторы выбрали по одному от каждого факультета, бумажки с ними спрятали под мисками с любимым лакомством коровы – тыквой и капустой. Амурке дали прогуляться на свежем воздухе, нагулять аппетит, а потом допустили к гаданию.

Сначала Амурка заинтересовалась молодой ёлочкой, которая росла рядом. Видимо, таким образом гадалка решила доказать свои силы и предсказала близость праздников.

Благость и счастье - вот это корове по вкусу! Фото: Светлана МУБАРАННИКОВА

Заслужив доверие зрителей, корова опустила голову к мискам. Первое пожелание ей не понравилась настолько, что она перевернула тарелку и не притронулась к своим любимым лакомствам. На листе бумаги было напечатано пожелание от финансово-экономического факультета: «Чтобы не было дистанционного обучения и прошло много крутых мероприятий, которые не получилось провести в этом году! И новые тоже!». Похоже, придётся ещё какое-то время посидеть дома – с сожалением решили присутствующие студенты и преподаватели.

А вот второе предсказание Амурке пришлось по вкусу. Она аккуратно съела всё, что было в тарелке, а после даже дала погладить себя по рогам.

Выбранное коровой послание от факультета природопользования гласило: «Проводи минувший год с благостью, прости обидчиков, забудь всё, что заставило в себе сомневаться. Шагни в грядущий год с уверенностью, что всё былое – это опыт, который поможет тебе именно сейчас окунуться в счастье».

Похоже, в 2021-м мы всё же сможем забыть о трудностях нынешнего года, запомнить их как полезный опыт и добраться до заслуженного счастья. Осталось пожелать, чтобы это предсказание действительно сбылось.