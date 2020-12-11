Викторина, театр, выставка: Чем заняться на выходных в Благовещенске

Взглянуть на шедевры русских живописцев может любой желающий Фото: Полина ДЕМИДЕНКО

Примерно через неделю, 20 декабря, Амурская область отметит 162-летие со дня своего образования. Пандемия не помешает отметить важную дату - просто перенесет празднование в интернет. Какие мероприятия ждут жителей области, рассказали накануне министр культуры и национальной политики области Надежда Доргунова и директор Амурской областной научной библиотеки Наталья Долгорук.

От истории…

Хотя до праздника еще далеко, отмечать его в Приамурье уже начали. С начала месяца стартовала онлайн-викторина (другое название - квиз) «Дню образования Амурской области посвящается» (6+). В прошлое воскресенье, 6 декабря, прошла первая игра, но впереди ждут еще две.

- Подобную игру министерство культуры и национальной политики Приамурья организовывало в мае в честь Дня Победы. Тогда в квизах поучаствовали более тысячи человек из разных районов области. К ним присоединялись команды и из других регионов страны, - вспомнила предыдущие викторины Надежда Доргунова.

Игры основаны на краеведческих материалах. Чтобы подготовиться к ним, можно и нужно искать необходимую информацию на сайтах государственных учреждений культуры региона.

- Вопросы в игре разной сложности: об истории региона, о людях. Ответить на них правильно сможет любой амурчанин, интересующийся Приамурьем, - продолжила министр культуры и национальной политики.

Если же раньше вы не проявляли интереса к этой теме, то ответы можно заранее поискать на онлайн-ресурсах областного краеведческого музея, архива, научной и детской библиотек, театра драмы и кукольного театра, а также филармонии и регионального Дома народного творчества. Только не забудьте для участия в викторине предварительно зарегистрироваться на сайте Амурской областной научной библиотеки. Ближайшая игра пройдет 13 декабря.

…до литературы

Второе крупное мероприятие, приуроченное к празднованию 162-летия региона, - выставка «Амурские книжные берега». Она призвана показать, что издается в Приамурье и не только: в последние годы к «Книжным берегам» присоединяются писатели со всего Дальнего Востока.

- В этом году выставка состоится 9 декабря в онлайн-режиме. Она соберет более 20 экспонатов. Ознакомиться с ними можно на сайте областной научной библиотеки. Параллельно с этим пройдет конкурс изданий и встреча с писательницей Гузель Яхиной, которая состоится в онлайн-формате 10 декабря. Трансляция будет идти на YouTube-канале областной научной библиотеки. Кроме этого, в рамках выставки запланирована встреча с амурским писателем Николаем Левченко, - рассказала Наталья Долгорук.

В программе запланированы также презентации новых изданий, ресурсов и проектов; подведение итогов конкурса публикаций «Великая Победа в амурской периодике», конкурса изданий и полиграфической продукции. Всего в ней примут участие более 60 организаций, более 500 изданий различных авторов. К созданию некоторых приложили руку авторы из Китая, Франции, Америки, Австралии и других стран.

Купить книги можно через электронную площадку «Амурский книжный киоск» на сайте Амурской областной научной библиотеки или обратившись по электронному адресу mail@libamur.ru. Также вопросы можно задать по номерам: 8 (4162) 23-73-97, 8 (4162) 77-38-35, 8-914-559-72-91 (есть WhatsApp).

ВЕРНИСАЖ

Наедине с мировой живописью

Выставка «Наследие эпох. Наедине с живописью» открылась в Амурском краеведческом музее 2 декабря. На ней представлены картины из частных коллекций Руслана Башмакова и Александра Федорова.

Опыт сотрудничества с известными амурскими коллекционерами музей реализует во второй раз. Впервые ценители искусства экспонировали свои коллекции в 2019 году на выставке «Наследие эпох», которая имела большой успех у посетителей.

- «Наследие эпох. Наедине с живописью» - это наша вторая выставка. В прошлый раз она у нас была немного сжатая. Сейчас мы добавили сюда и амурских художников. Я думаю, что весной будем делать третью выставку, еще более расширенную, - рассказал Руслан Башмаков

Почти «Третьяковка»

Вниманию благовещенцев и жителей города предлагаются натюрморты, пейзажи и рисунки карандашом художников с мировым именем. Среди них академики живописи Иван Куликов и Константин Маковский, профессор Николай Фолькин и другие.

- Здесь представлены картины великих русских художников XIX и первой половины XX века. Выставка не имеет какого-то конкретного направления. Здесь разные жанры. Есть натюрморты, есть пейзажи, много графики, очень много рисунков карандашом. Принцип, наверное, в стилевом и жанровом разнообразии. Есть художники, которые представлены в ведущих музеях нашей страны, в Русском музее и Третьяковской галерее, - ознакомил с экспозицией Александр Федоров.

Кроме того, на выставке можно увидеть редчайшие картины. К примеру, акварель ученого Александра Чижевского. Это полотно представляет собой огромную ценность, так как сохранилось всего около двухсот работ этого художника.

- Александра Чижевского называли Леонардо XX века. Он был ученым, поэтом, художником и сделал очень много открытий в области космонавтики и медицины. Он был заключен в лагерь, но и там ему создавали условия для работы. И вот эта акварель, она написана именно в лагере. Всего осталось 200 его живописных работ. Эта одна из них, большая редкость, - отметил коллекционер Александр Федоров.

На выставке можно познакомиться с работами Петра Соколова, который прославился своими иллюстрациями к «Запискам охотника» Ивана Тургенева, а также с произведениями автора знаменитой картины «Опять двойка» Федора Решетникова.

Особый интерес представляет серия сатирических рисунков к журналу «Лапоть» советского художника-гравера Ивана Дубасова, а также картины народного художника СССР, мастера агитационно-политической графики Бориса Пророкова.

Первые отзывы

Своими впечатлениями о выставке уже поделились некоторые амурчане. Посетители отметили необычность экспозиции и поблагодарили организаторов за проделанную работу.

- Замечательная выставка! Не каждый день увидишь известных на весь мир художников. Спасибо, - написали в книге отзывов посетители.

Выставка «Наследие эпох. Наедине с живописью» продлится до 21 декабря. По музейному билету ее может посетить любой желающий. Стоимость входа - 150 рублей.

СПЕКТАКЛИ НЕДЕЛИ

Амурский театр драмы

11 декабря, 18.30 - «Тетки», комедия (12+)

12 декабря, 18.00 - «Евгений Онегин», трагедия (12+)

13 декабря, 18.00 - «Номер с фруктами», комедия (16+)

Амурский областной театр кукол

11 декабря, 18.30 - «Терем Деда Мороза» (0+)

12 декабря, 11.00 - «Терем Деда Мороза» (0+)

13 декабря, 11.00 - «Терем Деда Мороза» (0+)