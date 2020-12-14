Коронавирус в Приамурье, последние новости на 14 декабря 2020: Общепит – до 19.00, магазины – круглосуточно

Выдержат ли кафе и рестораны новые ограничения или нас ждет волна закрытий - пока неизвестно. Фото: pexels.com

В Амурской области к утру 14 декабря 2020 года зарегистрировано 13 311 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 150 выявили в прошлые сутки. По словам главного санитарного врача региона Ольги Кургановой, ситуацию удалось несколько стабилизировать – к примеру, 10 декабря суточный показатель заболеваемости не превышал среднего по стране.

- В течение полутора месяцев проводили целенаправленные мероприятия по возрастным группам, чтобы разорвать эпидпроцесс. Мы получили отрицательный темп прироста. Видим снижение заболеваемости в возрастных группах 50-64 на 30%, в группе 65+ снижение заболеваемости на 24%. Наряду с этим отмечается рост заболеваемости в возрастной активной группе 18-29 лет на 50% и 30-49 лет на 15%, что формируют дополнительные риски ухудшения эпидситуации. Эта группа как раз формирует заболеваемость, - сообщила Ольга Курганова.

Однако новые меры по ограничению распространения ковида продолжают приниматься. Накануне от опасной инфекции начали прививать врачей – область получила 500 доз российской вакцины. Благодаря закупке нового оборудования и экспресс-тестов сократился срок ожидания результатов исследования на коронавирус, исследование теперь проводят за 48 часов. А с сегодняшнего дня к обычной работе возвращаются несколько медицинских организаций, чья деятельность была приостановлена, а сотрудники ранее переводились в поликлиники.

- Хотела предложить с понедельника вернуть к штатному режиму работы консультативную поликлинику областной клинической больницы, детский центр «Надежда», реабилитационный центр детской городской клинической больницы, центр «СПИД» и Амурский областной центр медицинской профилактики, деятельность которых мы приостанавливали для того, чтобы медицинских работников перевести для усиления в амбулаторно-поликлиническое звено. Сегодня нам достаточно сил и средств», - доложила на заседании оперштаба министр здравоохранения области Светлана Леонтьева.

Это решение, к слову, было одобрено.

Однако расслабляться ещё рано, и это прекрасно понимают региональные власти. В связи с этим принято решение с 21 декабря ещё больше ограничить работу объектов общественного питания и запретить им принимать гостей в залах после 19.00. С другой стороны, амурским магазинам порекомендовали увеличить время работы торговых объектов вплоть до круглосуточного и нарастить количество работающих касс – это нужно, чтобы рассредоточить потоки покупателей, которые хлынут за покупками в преддверии Нового года.

Насколько полезны будут эти меры, станет ясно только к концу месяца, когда кафе, рестораны и магазины проработают в новых условиях хотя бы пару недель. А что думаете о нововведениях вы, дорогие читатели?