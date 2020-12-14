Амурские студенты получили награды за работу в «красной зоне» ковидного госпиталя

Решение вручат такой знак студентам-медикам приняли в мая этого года. Фото: pexels.com

Нагрудные знаки «Герой нашего времени» вручили двенадцати студентам Амурской государственной медицинской академии, которые с начала пандемии трудятся в «красной зоне» инфекционного госпиталя.

Нагрудный знак «Герой нашего времени» - общественная награда, учрежденная в 2017 году, вручалась молодым людям, достигшим значительных успехов в науке, искусстве, спорте, общественной деятельности. В 2020 году было решено вручать знак студентам-медикам, работающим в «красной зоне».

В Амурской области награды удостоились студенты пятого курса Юлия Белик, Ангелина Дыфорд, Юлия Сухарева, Дмитрий Гроня, Юлия Стародубцева, Михаил Козлов и Анастасия Казьмина. Также нагрудным знаком отметили шестикурсников Егора Бивзюка, Никиту Жорова, Владислава Горелика, Михаила Швецова, Арину Тимошенко. На награждении смогли присутствовать только девять из них, трое в это время были на смене.

- Все эти студенты - активисты волонтерского движения, постоянные участники студенческих олимпиад и научно-практических конференций, учатся на «хорошо» и «отлично». С заслуженной наградой старшекурсников поздравила ректор академии Татьяна Владимировна Заболотских, - рассказали в академии.

Сегодня в лечебно-профилактических учреждениях города и области врачам помогают около одной тысячи студентов и ординаторов Амурской государственной медицинской академии.