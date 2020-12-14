Опять рост: За сутки в Приамурье выявили 151 случай COVID-19

Совсем недавно медики говорили о том, что ситуация частично стабилизировалась. Фото: pexels.com
Коронавирус в Приамурье подтвердился у 151 человека. Об этом 14 декабря сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.
В ведомстве уточняют, что у 117 человек (77% от общего числа заболевших за сутки) заболевание протекает в виде ОРВИ. У 10 пациентов (7%) наблюдается бессимптомная форма, у 24-х (16%) –пневмония.
Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заразились 13 462 человека, из них 1 025 – только за прошлую неделю. Наибольшее число случаев с 7 по 13 декабря выявили в Благовещенске (281 заразившийся), Свободном (168 заразившихся) и Сковородинском районе (71 заразившийся).
Где заразились за неделю?
- г. Благовещенск – 281 случай;
- г. Свободный – 168 случаев;
- Сковородинский район – 71 случай;
- г. Тында – 53 случая;
- г. Райчихинск – 44 случая;
- Тамбовский район – 44 случая;
- г. Зея – 41 случай;
- Магдагачинский район – 37 случаев;
- г. Белогорск – 36 случаев;
- г. Шимановск – 31 случай;
- Константиновский район – 27 случаев;
- Тындинский район – 26 случаев;
- Архаринский район – 21 случай;
- Серышевский район – 20 случаев;
- Ромненский район – 19 случаев;
- Зейский район – 16 случаев;
- Октябрьский район – 14 случаев;
- Бурейский район – 13 случаев;
- Свободненский район – 13 случаев;
- Ивановский район – 12 случаев;
- Мазановский район – 11 случаев;
- Благовещенский район – 7 случаев;
- Белогорский район – 6 случаев;
- Завитинский район – 6 случаев;
- Селемджинский район – 5 случаев;
- Михайловский район – 3 случая.