Опять рост: За сутки в Приамурье выявили 151 случай COVID-19

Совсем недавно медики говорили о том, что ситуация частично стабилизировалась. Фото: pexels.com

Коронавирус в Приамурье подтвердился у 151 человека. Об этом 14 декабря сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.

В ведомстве уточняют, что у 117 человек (77% от общего числа заболевших за сутки) заболевание протекает в виде ОРВИ. У 10 пациентов (7%) наблюдается бессимптомная форма, у 24-х (16%) –пневмония.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заразились 13 462 человека, из них 1 025 – только за прошлую неделю. Наибольшее число случаев с 7 по 13 декабря выявили в Благовещенске (281 заразившийся), Свободном (168 заразившихся) и Сковородинском районе (71 заразившийся).

Где заразились за неделю?

- г. Благовещенск – 281 случай;

- г. Свободный – 168 случаев;

- Сковородинский район – 71 случай;

- г. Тында – 53 случая;

- г. Райчихинск – 44 случая;

- Тамбовский район – 44 случая;

- г. Зея – 41 случай;

- Магдагачинский район – 37 случаев;

- г. Белогорск – 36 случаев;

- г. Шимановск – 31 случай;

- Константиновский район – 27 случаев;

- Тындинский район – 26 случаев;

- Архаринский район – 21 случай;

- Серышевский район – 20 случаев;

- Ромненский район – 19 случаев;

- Зейский район – 16 случаев;

- Октябрьский район – 14 случаев;

- Бурейский район – 13 случаев;

- Свободненский район – 13 случаев;

- Ивановский район – 12 случаев;

- Мазановский район – 11 случаев;

- Благовещенский район – 7 случаев;

- Белогорский район – 6 случаев;

- Завитинский район – 6 случаев;

- Селемджинский район – 5 случаев;

- Михайловский район – 3 случая.