Коронавирус в Приамурье, последние новости на 15 декабря 2020: В каких районах ковидом болеют больше всего

Опасения вызывает и эпидемиологическая ситуация с ОРВИ. Фото: DepositPhoto

В Амурской области растет заболеваемость новой коронавирусной инфекцией – впервые за несколько дней число заболевших за сутки достигло, а затем и превысило 150 человек. В частности, накануне, 14 декабря, медики выявили 151 случай заражения.

Между тем, за предыдущую неделю в регионе зарегистрировали 1 025 случаев COVID-19. Наибольшее число выявлено в Благовещенске – здесь заразился 281 человек, в Свободном – 168 человек, Сковородинском районе – 71 человек. Всего же на данный момент новой коронавирусной инфекцией заразились 13 462 амурчанина.

Среди заразившихся за неделю коронавирус протекает следующим образом: у 74% - в виде ОРВИ, у 19% - в виде пневмонии, у 7% - в бессимптомной форме. Болеют преимущественно взрослые, их среди пациентов с ковидом 86%.

Опасения вызывает и эпидемиологическая ситуация с ОРВИ. За ту же неделю, с 7 по 13 декабря, в Приамурье заболели 3 916 человек – это на 1,5% ниже, чем неделей ранее. При этом 52% случаев ОРВИ приходится на взрослых, число совершеннолетних больных превышает эпидемический порог в данной возрастной группе в два раза.