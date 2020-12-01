«Вы – будущее здравоохранения»: Губернатор встретился со студентами Амурской медакадемии

Глава региона призвал студентов предлагать свои идеи напрямую региональному минздраву. Фото: правительство Амурской области

Губернатор Приамурья Василий Орлов посетил Амурскую государственную медицинскую академию. Здесь он принял участие во встрече с руководством вуза и его студентами. Встреча прошла в режиме «круглого стола». Ряд студентов приняли в ней участие в режиме онлайн.

- Человечество столкнулось впервые с новой коронавирусной инфекцией, поэтому вся мировая система здравоохранения находится в шоковом состоянии. Я считаю, что нам повезло с тем, что у нас есть медицинская академия, а студенты и ординаторы принимают участие в борьбе с заболеванием. Результатом этого являются спасенные человеческие жизни. Хочу отдельно поблагодарить всех вас за это. Безусловно, позже мы отметим всех, кто проявил себя в это непростое время, - сказал губернатор.

Ректор Амурской государственной медицинской академии Татьяна Заболотских рассказала о том, что сотрудники и студенты вуза буквально с первого дня пандемии начали активно включаться в борьбу с инфекцией.

- Были составлены программы для специалистов различных профилей. Мы обучили врачей, студентов, ординаторов и аспирантов. К оказанию помощи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции привлечено около тысячи человек. Сюда мы относим и трудоустроенных, и тех ребят, которые во время учебы помогают работе наших медицинских учреждений, - сказала Татьяна Заболотских.

Кроме борьбы с ковидом на встрече обсудили задачи, которые стоят перед медициной региона. Так, Василий Орлов обозначил ряд ключевых проблем в здравоохранении, которые необходимо решить. В первую очередь, это дефицит кадров на самых разных уровнях.

- Особенно этот дефицит ощущается на севере области, в зоне БАМА. Мы недавно посещали эти территории. Существуют программы стимулирования медиков «Земский доктор» и «Земский фельдшер». По северным территориям отдельно пересмотрим параметры этой программы: врачи получат не два, а пять миллионов рублей в качестве разовой выплаты. Считаю, что это существенные средства, которые позволят привлечь молодых специалистов, - отметил глава региона.

По мнению губернатора, еще одна важная проблема – нехватка управленцев в системе здравоохранения. Губернатор подчеркнул, что в академии нужно усиливать направление организации здравоохранения: важно не только увеличивать количество студентов, но и обратить внимание на те знания, которые им дают, учесть современные тенденции и технологии.

В рамках встречи были достигнуты важные договоренности между вузом и минздравом региона о дальнейшем привлечении студентов к работе, в частности – для оказания помощи больным коронавирусом с легким течением заболевания. Также стороны обсудили вопросы совместной работы по созданию и корректировке программ образования и научной деятельности.

Губернатор призвал студентов проявлять инициативу и выходить от имени академии на региональный минздрав со своими предложениями.

- Именно вы – это будущее нашего здравоохранения, во многом от вас зависит, какая медицина будет в Приамурье, - подчеркнул Василий Орлов.