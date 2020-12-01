Василий Орлов отметил вклад «земских учителей» в качество амурского образования

В одной из амурских школ учителя химии не было почти десять лет. Фото: правительство Амурской области

Ровно три месяца проработали педагоги Амурской области в рамках федеральной программы «Земский учитель». Напомним, по указанному проекту к новому учебному году в амурские школы были приняты 47 педагогов – в основном это учителя английского языка, математики, русского языка и литературы. Все участники программы уже «влились» в рабочий процесс и оставляют положительные отзывы. Согласно договору проработать на одном месте им необходимо не менее пяти лет.

Учителя биологии и химии в школе поселка Орогон Зейского района не было чуть меньше 10 лет. Предметы выдавались за счет перераспределения нагрузки внутри имеющегося педагогического коллектива. Ситуация изменилась с приходом учителя из Хабаровского края, которая, отработав в школе сезон, делится только позитивными эмоциями.

- Мне очень повезло устроиться на работу именно сюда. Очень тепло встретило местное население, сложились хорошие отношения с коллективом, подружилась с учениками, – делится Соелма Дамдинова. – Мне предоставили обустроенное жилье в многоквартирном доме, на работе у меня свой кабинет с новой техникой и необходимыми для опытов реактивами. Так что чувствую себя как дома. Единственное, к чему пришлось привыкать, – малокомплектные классы, некоторые состоят из двух или даже одного ученика. Это было для меня в новинку, но уже никакого дискомфорта не вызывает, даже наоборот, вижу в этом только плюсы.

Учитель английского языка Юлия Зубкова приехала в Приамурье из Республики Бурятия. Теперь она часть коллектива школы №6 города Тынды.

- Все нравится, контакт и с коллегами, и со школьниками налажен. Уже являюсь классным руководителем 6 «А» класса, - рассказала педагог. – Раньше много лет работала в институте, являюсь кандидатом филологических наук, поэтому к школьному укладу некоторое время пришлось адаптироваться. Но уже все вошло в свою колею, я довольна.

Педагоги-участники федеральной программы «Земский учитель» в Амурской области стали получателями двух миллионов рублей. В таком размере выплаты рассчитаны только на учителей, которые закрывают остродефицитные вакансии в школах Дальнего Востока. Амурчанам денежные средства уже начислены.

- В этом году по программе «Земский учитель» к нам приехали новые специалисты со всей страны: из Краснодарского края, Московской области, Алтая, Республик Татарстан, Тыва и многих других субъектов. Помимо двух миллионов рублей большинству учителей предоставили муниципальное жилье. Цель проекта – не просто закрыть остродефицитные вакансии учителей, а привлечь высококвалифицированных специалистов, которые внесут вклад в повышение качества образования региона, - отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Финансирование программы «Земский учитель» рассчитано на три года. До 2022-го включительно по два миллиона рублей будет выплачено 126 педагогам, которые пройдут конкурсный отбор на получение единовременной компенсационной выплаты и трудоустройство в школах Амурской области.