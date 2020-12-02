Василий Орлов: «Районные администрации должны тщательно планировать ремонт дорог и учитывать мнения жителей»

Глава региона посоветовал минтрансу области внимательно расставлять приоритеты и начинать с ремонта жизненно важных дорог. Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области

Министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин на заседании Правительства Амурской области доложил о планах использования средств дорожного фонда в 2021 году с учетом расходов на содержание дорог в муниципальных образованиях. В частности, из дорожного фонда в виде ежегодной субсидии муниципальные образования получат 754 миллиона рублей.

Губернатор области Василий Орлов поручил региональному Минтрансу проконтролировать формирование плана дорожных объектов на ремонт в 2021 году с учетом возможностей районов.

- Для эффективного использования средств дорожного фонда районные администрации должны тщательно планировать ремонт муниципальной дорожной сети, нужно учитывать наличие на территории района производственной деятельности дорожных организаций, способных выполнить объем работ, социальную значимость выбранных объектов, а также включение в план участков наибольшего внимания по обратной связи жителей. В планировании ремонта на средства бюджета должна быть рациональность - или заасфальтировать 2 км дороги, или привести в норматив 20-километровый гравийный участок между населенными пунктами, где движение транспорта жизненно необходимо. Минтранс должен расставить приоритеты, - подчеркнул губернатор.

Также в региональном дорожном фонде заложено в 2021 году 542,2 млн рублей на ремонт 56,6 км региональных дорог, проходящих по муниципальным образованиям. На сегодня уже четыре госконтракта заключено, до конца года будет заключен контракт на три участка «Благовещенск – Гомелевка» по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в феврале 2021 года - еще два госконтракта. Также прорабатывается возможность провести контрактацию на проведение ремонта в 2021 году дополнительных участков протяженностью 26,8 км под лимиты 2022 года.

Министр Александр Зеленин в своем докладе обратил внимание участников заседания и глав муниципалитетов на важность ранней контрактации, которая должна проводиться в год, предшествующий выполнению работ.

- Администрациям необходимо использовать лимиты будущих периодов, закон об областном бюджете позволяет использовать 3-х летний период. Данная практика применяется в Благовещенске и Благовещенском районе. Предсезонное проведение конкурсных процедур привлечет подрядных организаций, способных провести ремонтные работы с надлежащим качеством, а также позволит подрядчикам в зимний период закупить материалы и осуществить перевозку инертных грузов, не разбивая существующую дорожную сеть, - добавил он.