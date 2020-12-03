Ремонт дорог, передача спецтехники, школьный стадион: На севере Приамурья исполняют поручения Василий Орлова

Часть поручений коснулись Тынды. Фото: amurobl.ru

Главе региона на заседании правительства Амурской области доложили об исполнении поручений в рамках рабочей поездки в пять муниципальных образований: Тынду, Зейский, Селемджинский, Сковородинский и Тындинский районы. Всего таких поручений было 80.

Так, была поставлена задача - определить дополнительную потребность в бюджетных средствах на переселение из аварийного жилья.

- На основании данных минимущества области произведен расчёт дополнительной потребности на переселение. Он составляет 1 млрд рублей. При этом фактически потребность в бюджетных ассигнованиях возникнет только после официального обращения собственника, а также признания жилых помещений в установленном порядке непригодными для проживания, - пояснил министр строительства и архитектуры Николай Сибиряков.

Было поручение рассмотреть вопрос строительства в пгт. Февральск здания общественно-культурного центра, взяв за основу проект, реализованный в Белогорске.

- К сожалению, по сейсмике он не подходит. Но архитектурный облик мы берём за основу - его можно применить при проектировании. Мы сейчас рассчитаем стоимость проектно-изыскательских работ и отчитаемся о ходе исполнения поручения, - рассказал Николай Сибиряков.

Кроме того, подготовлена смета ремонта школьного стадиона в Февральске. В декабре-январе состоятся конкурсы, и до 1 сентября капитальный ремонт будет выполнен.

По другому поручению в Тынду передана одна комбинированная уборочная машина МД-53605. Ещё одну коммунальную машину передадут в северную столицу до конца 2020 года.

Также в Тынде рассмотрели возможность обустройства спортивными элементами площади 25-летия БАМа. Мэр города Марина Михайлова рассказала, что этот вопрос обсудили с горожанами – они в итоге сформулировали пять вариантов: площадка для волейбола и баскетбола, скейт-площадка, верёвочный городок со скалодромом, воркаут-площадка, тренажерная зона для людей с ОВЗ. Голосование продлится до конца недели.

На стадии завершения работы по косметическому ремонту в квартире ветерана Великой Отечественной войны, которая проживает в северной столице Приамурья. У ветерана трудового фронта сверх сметы были новые пожелания с увеличением объёма работ. Администрация Тынды с подрядчиком и предпринимателями пошли навстречу бабушке и увеличили объём работ без увеличения цены контракта. Срок завершения работ по контракту – 15 декабря, однако подрядчик планирует сдать работу в первых числах месяца.

Ещё одно поручение – асфальтирование подъезда к путепроводу в Сковородино - будет выполнено в 2021 году. По ремонту подъезда к Сковородино министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Зеленин пояснил, что «необходим проект на ликвидацию мест пучинообразования, пока проезд поддерживаем в нормативном состоянии».

- Я специально это совещание вынес на заседание правительства, чтобы все главы послушали. Давайте по результатам поездок подводить такие итоги – что сделано, какие проблемы возникли. Поручения, которые даю, приезжая на территорию, - всё это на контроле, и решения должны выполняться, - резюмировал губернатор Василий Орлов.