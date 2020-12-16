Как амурских медиков прививают от COVID-19

Поступила уже третья партия российской вакцины. Фото: правительство Амурской области

В Амурскую область пришла третья партия вакцины для вакцинации медицинских работников против новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в правительстве региона.

Напомним, первая поступила в октябре – тогда были привиты несколько десятков медиков из «красной зоны» инфекционных госпиталей и скорой медицинской помощи. Вторая партия в количестве 500 комплектов пришла 10 декабря. И вот сегодня, 16 декабря, еще 500 доз вакцины получили и направили в медучреждения для вакцинации медиков.

Вакцину уже доставили в медицинские организации Благовещенска (а именно – в городскую поликлинику №1 и Благовещенскую городскую клиническую больницу). Именно в этих городах оборудованы по всем правилам прививочные пункты, где будут вакцинировать медработников из всех учреждений амурского минздрава. В ближайшие дни откроется еще два прививочных пункта - в благовещенской поликлинике №4 и Селемджинской больнице.

С понедельника в городской поликлинике №1 Благовещенска проводится вакцинация медиков. Любой прививочной кампании всегда предшествует большая подготовительная работа - начиная с проверки оборудования для хранения и заканчивая организационными процессами.

- У нас прививаются и наши сотрудники, и коллеги из других медицинских организаций областного центра, принимающие непосредственное участие в оказании медицинской помощи пациентам с установленным диагнозом и подозрением на COVID-19. Предварительно были составлены графики вакцинации для каждого учреждения. Наша поликлиника сформировала прививочные бригады. И к моменту поступления «Спутника V» мы уже были готовы приступить к вакцинации. Всего по плану нам предстоит привить 105 человек, - поясняет заведующая отделением поликлиники №1 Евгения Гурова.

Привить – это не просто поставить укол, сделав пометку в документе, отмечают специалисты. Каждого встречают, приглашают заполнить анкету и необходимые бланки, проводят врачебный осмотр, термометрию, затем вводят вакцину и еще какое-то время наблюдают за пациентом. Убедившись, что все в порядке, вакцинированного отпускают, снабдив памяткой со всей полезной информацией о прививке и связанных с ней возможных проявлениях. Впрочем, медики знают: организм может отреагировать примерно так же, как на прививку от гриппа.

- Никаких особых ограничений после прививки нет. Мы предупреждаем, что возможно временное недомогание или незначительное повышение температуры тела. Однако по опыту привитых в октябре работников инфекционных госпиталей и «скорой помощи» Приамурья, понятно, что «Спутник V» переносится хорошо. После вакцинации самочувствие в норме, осложнений не было, - отмечает Евгения Петровна.

Вакцинация проводится в два этапа, с промежутком в 21 день. Затем – анализ крови на определение антител, к тому времени у человека должен выработаться иммунитет к COVID-19.

- Я понимаю, что защита нужна, чтобы самому оставаться в строю и не подвергать риску заражения семью. Поэтому записался на прививку в числе первых. Совершенно не больно, укололи и пошел. Лично я никаких опасений по этому поводу не испытываю. Вакцинация от коронавируса просто необходима, - считает Иван Наседкин, врач-хирург ГАУЗ АО «Городская поликлиника №1» Благовещенска.

А ведь совсем скоро принимать решение о вакцинации предстоит не только врачам, но и каждому амурчанину. С 1 января в области стартует всеобщая вакцинация против коронавируса.