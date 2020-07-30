2020-07-29T18:13:31+03:00
Общество

Столовые в школах Приамурья ремонтируют и оснастят современным оборудованием уже в августе

Регион первым на Дальнем Востоке обеспечил горячим питанием всех младших школьников
Ирина ОРЛОВА
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В школах Амурской области начался масштабный ремонт пищеблоков, которые в августе оснастят современным оборудованием. На приобретение технических новинок из бюджета выделено 30 млн рублей. Поставка ожидается в срок до 20 августа. По решению общественного совета при министерстве образования и науки области, новое оснащение в виде профессиональных индукционных плит, холодильников, морозильных камер, овощерезок, миксеров и электросковородок получат школы из 10 районов области.

Напомним, горячее питание для учеников 1-4 классов должно предоставляться уже с 1 сентября 2020 года. Технически не готовым школах дали срок до 2023 года. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию. Приамурье стало первым регионом Дальнего Востока, обеспечившим бесплатным горячим питанием учащихся младших классов. В этом году из областного бюджета направлено более 188 млн.

Прежде чем новое оборудование будет установлено в пищеблоках школ, в учреждениях подготовят соответствующую «почву» - проведут косметические ремонты, заменят электропроводку, систему вентиляции, закупят необходимую мебель (столы, стулья, шкафы под хранение кухонного инвентаря). Главная задача – не просто обновить старое оборудование, а заменить его на современное энергосберегающее.

В новом учебном году сумму бюджетных средств, предусмотренных на бесплатное питание в школах Приамурья, планируют увеличить. Вместо 25 и 35 рублей (для южных и северных территорий соответственно) детей намерены кормить, в среднем, на более чем 60 рублей в день. Для этого амурским минобрнауки подана заявка на федеральное софинансирование.

«Дополнительные средства позволят улучшить качество питания учеников начальных классов и разнообразить их рацион», - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в 2020 году президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении бесплатного горячего питания учащимся начальной школы (с 1 по 4 классы). По нему учащиеся младших классов должны будут обеспечиваться бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день, а в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток.

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