2020-07-30T12:00:04+03:00
Общество

Мост через реку Зею Благовещенске планируется сдать раньше срока

Автодвижение по нему может открыться уже в конце 2022 года
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Строительство автомобильного моста через реку Зею в Благовещенске планируется завершить раньше установленного срока. Об этом сообщил представитель подрядной организации, которая занимается возведением конструкции, главный инженер ГКУ «Амурупрадор» Дмитрий Долгий.

«Идем в графике, контракт заключен до конца 2024 года. Но ожидаем, что темпы будут увеличены, и объект сдадим раньше намеченного срока. На сегодня объем работ сделан даже больший, чем запланировано, то есть идем с опережением графика», - рассказал Долгий.

Инженер добавил, что ускорить темп работы на объекте стало возможно благодаря финансированию – до конца года на строительство моста из федерального бюджета поступят 4,6 млрд рублей.

Напомним, ранее выделить федеральные средства на строительство моста через реку Зею в Благовещенске досрочно, уже в 2020 году, распорядился президент России Владимир Путин.

Проект мостового перехода предусматривает 26 опор и вантовую конструкцию. Его общая протяженность составит 9 километров. Два из них – мостовая часть, а семь километров – переходы. Строительство нового моста ведется на расстоянии одного километра от существующего.

Госконтракт на строительство заключен с «УСК «Мост». Эта организация ранее занималась возведением моста через реку Амур. Конструкция должна была обеспечить сообщение между Россией и Китаем.

Согласно проекту, строительство моста должно быть завершено за 42 месяца. Подрядчик обещает ускорить темпы работ и уложиться в 30 месяцев. Таким образом, движение сможет открыться уже в конце 2022 года. На мосту будет организовано двухполосное автомобильное движение. По предварительным оценкам, реализация проекта позволит разгрузить существующую переправу на 40-60%.

Добавим, что это будет второй мост через реку Зею. В июне после ремонта был открыт пока единственный автомобильный мост. Из-за его повреждения в апреле в регионе пришлось ввести режим локальный режим ЧС и приостановить движение через реку Зею.

Существующий мост соединяет Благовещенск с основной дорожной сетью региона и Дальнего Востока, альтернативный путь подразумевает большой крюк протяженностью примерно 300 километров.

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