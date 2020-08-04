Коронавирус в Приамурье, последние новости на 4 августа 2020: В Амурской области выздоровели 1683 человека

В Приамурье на данный момент коронавирус выявлен у 2824 человек. Эта цифра пугающая только на первый взгляд, ведь на деле больше половины пациентов уже выздоровели – из стационара выписали 1683 человека. Ещё 48 человек, к сожалению, скончались от новой коронавирусной инфекции. Остальные же продолжают лечение.

Большинство заболевших проживают в Благовещенске – это 1250 человек. Еще 595 человек с начала пандемии заразились в Свободном, 186 – в Тынде, 99 – в Благовещенском районе. В остальных городах и районах число больных к сотне даже не приближается. Соответственно, больше всего контактировавших с больными также находятся в областной столице. В Благовещенске сейчас обследуют 487 контактных, всего в Приамурье – 1168.

Инфографика: Yandex.ru

Контактировавшие с больными находятся на изоляции: 1150 человек - дома, 18 – в изоляторах, обсерваторы в регионе пустуют. Всего же с начала тестирования на COVID-19 его провели 178 964 раза, сообщается на сайте правительства Амурской области.

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