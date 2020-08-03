Коронавирус в Приамурье, последние новости на 3 августа 2020: Прогулочные теплоходы вновь отправились по Амуру

В Амурской области вновь снижается выявляемое в сутки количество заболевших новой коронавирусной инфекцией. Последние три дня подтверждается не более тридцати случаев в сутки. В частности, 2 августа коронавирус обнаружили у 25 амурчан. Всего же с начала пандемии COVID-19 подтвердился у 2801 человека в Амурской области. Более половины пациентов – 1683 человека – уже успели выздороветь.

По последним данным, сейчас специалисты обследуют 1143 человека, контактировавших с заболевшими. Из них 485 находятся в Благовещенске. Всего на новую коронавирусную инфекцию провели уже 177 384 исследования. Из них за сутки 2 августа – 1543.

Между тем, Благовещенск и всё Приамурье постепенно возвращается к привычной жизни. Уже работают кафе и рестораны, парки и торговые центры, кинотеатры и детские сады, готовятся к учебному году школы. А с 1 августа по Амуру вновь начали курсировать прогулочные теплоходы. Об этом сообщил перевозчик в своём инстаграм-аккаунте.

Правда, отправиться на прогулку по реке можно при соблюдении немалого числа ограничений. Во-первых, одновременно на борту могут находиться не более 30 человек. Во-вторых, все они обязательно должны надеть защитные маски.

Теплоход отправляется от причала на улице Калинина, 1. По будням запланировано пять рейсов – в 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 и 21.00. По выходным рейсов больше и начинаются они раньше – в 11.00, в 13.00, в 15.00, в 17.00, в 19.00 и в 21.00. Прогулка длится один час, стоимость зависит от возраста пассажира. Взрослым нужно будет заплатить 250 рублей, детям от 5 до 10 лет – 100 рублей, а проезд для детей до пяти лет будет бесплатным.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Белогорскую больницу поступили 50 комплектов защитных комплектов

Белогорские медики получили 50 защитных костюмов повышенной прочности. Как объяснили в Белогорской больнице, спецодежда имеет минимальное количество швов, чтобы исключить возможность проникновения вредоносных микроорганизмов. Костюмы распределили между отделениями: 15 комплектов переданы в инфекционный провизорный госпиталь, 35 - скорой помощи.

- Защита медицинских работников имеет первостепенное значение для предотвращения как внутрибольничных инфекций, так и распространения COVID-19 среди населения, - говорит главный врач Белогорской больницы Виктория Крупко. – Поэтому во время всех процедур, связанных с оказанием помощи больным с признаками ОРВИ, с подозрением на коронавирусную инфекцию или подтвержденным (вероятным) случаем, используются средства индивидуальной защиты для обеспечения как своей безопасности, так и безопасности пациента.

Защитные комбинезоны с капюшоном закрывают тело и голову, они изготовлены из материалов яркого оранжевого цвета. Новая партия спецодежды поступила по линии министерства здравоохранения Амурской области.