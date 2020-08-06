Коронавирус в Приамурье, последние новости на 6 августа 2020: Амурским медикам выплатили свыше 400 млн людей за борьбу с COVID-19

Стимулирующие также получают водители автомобилей скорой помощи. Фото: pixabay.com

В Амурской области, по состоянию на утро 6 августа, выявлено 2866 случаев новой коронавирусной инфекции. Специалисты отмечают увеличение случаев, когда болезнь протекает в тяжелой форме: около половину пациентов страдают от пневмонии. Между тем, многие уже выздоровели и выписались из госпиталей – речь идет о 1721 амурчанине.

Борьба с коронавирусом продолжается. В Приамурье необходимо обследовать ещё 1104 человека, которые контактировали с больными COVID-19. Все они изолированы: 1089 – по месту жительства, 15 – в изоляторах. Обсерваторы в Амурской области давно пустуют.

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Медработники, которые работают с пациентами с COVID-19, продолжают получать стимулирующие выплаты из федерального и областного бюджетов. За особые условия труда и дополнительную нагрузку медикам выплатили в общей сумме 102 миллиона рублей, из них 90 миллионов – из федерального бюджета. Эти деньги получили 1979 человек, а именно: 600 врачей, 1157 представителей среднего медперсонала, 222 человека из младшего медицинского персонала.

Выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ в Приамурье составили 226,7 миллиона рублей. Доплату получили 1404 человека – 255 врачей, 665 человек из среднего медперсонала, 230 человек младшего медперсонала, 254 водителя автомобилей скорой медицинской помощи.

Для тех специалистов, которые не попали под критерии федеральных выплат, Правительство Амурской области в мае установило выплаты стимулирующего характера за особые условия труда отдельным медицинским и иным работникам в связи с принятием мер по предотвращению распространения на территории Амурской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19). На данные цели в бюджете региона предусмотрены средства в размере 116,2 миллиона рублей. Выплаты осуществлены на сумму 80,6 миллиона рублей. Доплату получили 3 087 человек, из них: врачей – 546, среднего медперсонала – 1197, младшего медперсонала – 55, водителей скорой помощи – 454, иной персонал – 130 человек.