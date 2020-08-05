Движение - залог здоровья и долголетия!

Движение - это жизнь, а жизнь - это есть движение, гласит старая поговорка. Ученые подтвердили народную мудрость и доказали, что люди, которые ведут малоподвижный и сидячий образ жизни, живут меньше, чем те, кто живёт активно.

Малоподвижный образ жизни всегда считался губительным для состояния здоровья человека. Его последствия - ожирение, гипертония, диабет и даже рак. Как избавить себя от таких недугов, рассказала заведующая отделением спортивной медицины городской поликлиники № 3 г. Благовещенска, врач высшей категории Наталья Беляева.

Движение или напряжение?

Многие сетуют, что современный темп жизни не дает заниматься физкультурой, жалуются на дефицит времени и усталость. Но это только на первый взгляд! Во-первых, давайте обратим внимание на то, как мы проводим то драгоценное время, которое могли бы посвятить занятиям. Смотрим, лежа на диване, телевизор, общаемся в социальных сетях, играем в компьютерные игры, проводим время в магазинах, да и просто бездельничаем.

Во-вторых, у большинства до сих пор живет предубеждение, что физическая активность - это обязательно изнурительные тренировки. Но ведь это совершенно не так! Мы забываем про пешеходные и велопрогулки, занятия танцами, активные игры на свежем воздухе, плавание. А ведь все это и многое другое может приносить огромное удовольствие и является прекрасной тренировкой для нашего организма!

Движение доступно каждому

Давайте проведем небольшой опрос, что выберете вы:

Если первая часть утверждений про вас, значит, срочно нужно что-то менять! Только представьте, сколько денег можно будет сэкономить на лекарствах и визитах к докторам в дальнейшем, если начать заботиться о своем здоровье прямо сейчас, выбирая активный образ жизни.

Начинать нужно хотя бы с малого. Например, для начала стоит правильно организовать распорядок дня, тогда можно будет заниматься физкультурой где угодно и когда угодно. Затем можно составить расписание систематических тренировок и не забывать про них. Не нужно показывать какие-то олимпийские достижения - достаточно уделять занятиям столько времени, чтобы встряхнуться и взбодриться после рабочего дня. Тут вы, наоборот, не устанете, а наполните себя свежими силами. Ведь, как уже было сказано, движение дарует жизнь!

Как именно действует физическая активность на болезни?

• Снижает риск развития инфарктов и инсультов: умеренные физические нагрузки предохраняют внутренний слой сосудов от воспалений, не позволяя образовываться на нем бляшкам. Нет бляшек - нет проблем.

• Снижает риск развития диабета 2 го типа или облегчает течение болезни у того, кто уже живет с этим диагнозом.

• Сохраняет силу мышц, укрепляет кости и защищает людей от переломов, особенно в старшем возрасте.

• Снижает развитие некоторых видов рака и защищает от преждевременной смерти онкологических больных.

• Защищает от старческого слабоумия. Чтобы в почтенном возрасте не жаловаться на забывчивость и плохой сон, посвящайте физическим упражнениям всего 60 минут в день 3 раза в неделю.

Выбираем занятия по душе

Занятия физкультурой могут носить разнообразный характер. Это могут быть ходьба и легкие пробежки или даже увлечение экстремальными видами спорта. Но что бы вы ни выбрали, это должно обязательно приносить вам удовлетворение и радость.

Аэробные упражнения: быстрая ходьба, плавание, бег трусцой, велосипед, танцы, степ-аэробика. Достаточно посвящать занятиям 30 минут в день 5 раз в неделю. В долгосрочной перспективе такие виды физической активности уменьшают риск развития сердечных заболеваний, инсульта, диабета 2 типа, рака молочной железы, рака толстой кишки, депрессий.

Силовые тренировки: упражнения с собственным весом, приседания, отжимания, подтягивания. Все они стимулируют рост костей, снижают уровень сахара в крови, помогают в контроле над лишним весом, улучшают осанку.

Растяжка: помогает поддерживать гибкость и держать мышцы в тонусе. Старайтесь выполнять упражнения на растяжку каждый день или минимум три-четыре раза в неделю.

Совет: подберите себе по одному-двум упражнениям из каждой группы и старайтесь выполнять их регулярно. Чем раньше вы начнете следить за своим здоровьем, тем дольше будете активными и в хорошей физической форме.

Для любого возраста

Кто-то скажет, что преклонный возраст или наличие серьезных заболеваний навсегда ограничивают его в двигательной активности. Однако пожилые люди могут посещать занятия лечебной физкультурой, но подбирает объём физической нагрузки и разрабатывает комплекс упражнений только лечащий врач! Прогулки на свежем воздухе, плавание в бассейне, скандинавская ходьба очень полезны. Поговорите со своим лечащим врачом, чтобы он ознакомил вас со списком активностей, допустимых при вашем заболевании.

Важно! Оздоровительной физкультурой можно заниматься в любом возрасте и людям с разным состоянием здоровья. Но обращаем ваше внимание на то, что в случае некоторых заболеваний можно начинать занятия лишь после консультации с врачом!

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Как не перестараться?

Несмотря на неоспоримую пользу, специалисты рекомендуют заниматься спортом очень разумно и прислушиваться к своему организму, чтобы чрезмерные нагрузки не привели к нежелательным последствиям.

Считается, что пульс не должен превышать 120 ударов в минуту: это критично в любом возрасте, а особенно в пожилом. Поэтому даже при обычной ходьбе надо следить за пульсом! Важен самоконтроль при выполнении назначенных упражнений: не должно быть чрезмерного потоотделения, резкой слабости, болевых ощущений в любых органах.

Если у вас есть хронические заболевания, то перед занятиями проконсультируйтесь с врачом. Доктор оценит риски и даст рекомендации, учитывая, в какой физической форме вы находитесь.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Физическая нагрузка поможет распрощаться с чувством усталости, вялости и лишним весом. Но есть еще вспомогательные способы поддерживать здоровье своего тела.

Спите не менее 7-9 часов каждые сутки

Пейте достаточное количество воды, из расчета 30 мл на 1 кг веса (то есть, к примеру, при весе 65 кг достаточно выпивать порядка 1,95 л воды)

Включайте в свой рацион больше фруктов, овощей, злаковых культур

Проводите больше времени на свежем воздухе

Хотя бы раз в год проходите медицинское обследование и пару раз в году посещайте стоматолога

Учитесь расслабляться и следить за своим эмоциональным состоянием.

Важно! Физическая активность делает организм здоровее и выносливее, что позволяет жить дольше и радоваться жизни. Физическая активность - это основной фактор укрепления здоровья!

ПРОФИЛАКТИКА – ШАГ К ЗДОРОВЬЮ НАЦИИ!

«Фактор здоровья» в «Комсомольской правде»

Мы продолжаем начатую в прошлом году серию публикаций о том, как позаботиться о своем здоровье и здоровье своих близких. Совместно с министерством здравоохранения Амурской области и Амурским областным центром медицинской профилактики в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Амурской области на 2014-2020 годы», подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» мы расскажем читателям, как уберечься от неприятностей и сохранить здоровье на долгие годы!