Коронавирус в Приамурье, последние новости на 5 августа 2020: в Амурской области ловят нарушителей «антиковидных» правил

В Амурской области продолжают борьбу с новой коронавирусной инфекцией. По последним данным, в регионе заболели 2845 человек, из них 1699 выздоровели. В 48 случаях заболевание привело к летальному исходу.

Больше всего заболевших – в Благовещенске (1257 человек), Свободном (596 человек), Тынде (187 человек) и Благовещенском районе (104 человека). За последние сутки вирус нашли у 21 амурчанина. Кроме того, сейчас обследуют еще 1143 человека в Приамурье, эти люди контактировали с заболевшими.

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В сложившихся условиях мэрия Благовещенска решила продлить дистанционный режим работы до 14 августа. Обратиться к властям жители города могут через официальный сайт благовещенск.рф или admblag.ru, через портал государственных услуг gosuslugi.ru или с помощью сайта МФЦ Амурской области mfc-amur.ru. Кроме того, обращения принимают по электронной почте info@admblag.ru или письмом на почтовый адрес: 675000, город Благовещенск, ул. Ленина, 133. Ну, или вы можете позвонить по телефонам, указанным на сайте мэрии.

Кроме того, в областном центре и всём Приамурье ежедневно контролируют соблюдение антикоронавирусных мер. Контрольные мероприятия на этой неделе коснутся всех типов точек общественного питания. В областной столице соблюдение санитарных норм в заведениях проверяют сотрудники министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

Инфографика: Yandex.ru

По их словам, в целом работники кафе и ресторанов ответственно относятся к выполнению обязательных мер. Сотрудники охотно демонстрируют журналы с отметкой так называемого входного контроля по замеру температуры, графики и отметки о проведении уборки. В ряде заведений для соблюдения социальной дистанции убраны или обвязаны ограничительной лентой близко стоящие друг к другу столики.

Не обходится и без нарушений – в одном ресторане работники не соблюдают масочный режим, не проводится дезинфекция и термометрия персонала, посадка скученная без необходимой дистанции. При этом на замечания проверяющих персонал не реагировал и не принимал попыток устранить нарушения на месте. За несоблюдение данных требований юрлицу сейчас грозит административный штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Администраторы заведений отмечают, что в редких случаях им встречаются посетители, наотрез отказывающиеся соблюдать необходимые требования Роспотребнадзора. В первую очередь этого касается размещения столов на расстоянии не менее 1,5 м, а также рассадки, которая не должна превышать 50% от общей вместимости столиков, начиная с четырехместного стола.

- Контрольные мероприятия продолжатся в ежедневном режиме как в дневное, так и в вечернее время. Особое внимание уделяется заведениям, в которых ранее уже были обнаружены мелкие недочеты или крупные нарушения требований – в такие места сотрудники придут повторно до устранения всех замечаний. Еще раз призываем всех хозяйствующих субъектов ответственно подходить к выполнению требований по недопущению распространения инфекции. От этой работы прежде всего зависит здоровье амурчан и дальнейшее функционирование аналогичных заведений общественного питания, - прокомментировали в минэкономразвития и внешних связей региона.

Напоминаем, что невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей, а на должностных лиц от 10 до 50 тысяч рублей. Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица штраф составит от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей.