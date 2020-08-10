Коронавирус в Приамурье, последние новости на 10 августа 2020: Число заболевших идет на убыль

И все же - не забывайте о масках. Фото: pexels.com

По данным на утро 10 августа, в Амурской области зафиксировано 2948 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки заболели всего 19 человек, и если когда-то такие цифры пугали амурчан, то сейчас скорее радуют – число заболевших в сутки идет на убыль. Однако расслабляться пока не стоит.

Врачи по-прежнему обследуют амурчан, вступивших в контакт с больными. Всего их 966 человек, в Благовещенске – 536. Из этого числа 956 изолируются дома, оставшиеся 10 человек находятся в обсерваторах. Проводится работа по их медицинскому наблюдению и обследованию. Всего же с начала пандемии проведи уже 191,5 тысячи исследований, за последние сутки – 1677.

Инфографика: Yandex.ru

Помимо обследования контактных, в Амурской области проходит оценка популяционного иммунитета к COVID-19. Итоги первого этапа подвели на заседании оперативного штаба в прошедшую пятницу.

- Мероприятие прошло очень организовано. Востребованость населения к проекту чрезвычайно высока - около 5000 записей. На сегодня мы приступили к следующему этапу – лабораторным исследованиям и оценке их результатов. В целом мы провели работу успешно и эффективно», - резюмировала главный санитарный врач региона Ольга Курганова.

Инфографика: Yandex.ru

И. о. министра здравоохранения Светлана Леонтьева также прокомментировала ход исследования:

- Медицинские организации отработали чётко, несмотря на ту нагрузку, которая дополнительно легка на амбулаторно-поликлиническое звено.

Результаты исследования будут озвучены позднее. Участники получат информацию о себе на электронную почту, указанную при регистрации в проекте.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Где болеют коронавирусом в Приамурье

г. Благовещенск (1305 человек)

Благовещенский район (111 человек)

г. Белогорск (80 человек)

Белогорский район (11 человек)

г. Тында (189 человек)

Тындинского района (23 человека)

г. Зея (12 человек)

Зейский район (1 человек)

г. Шимановск (56 человек)

Шимановский район (10 человек)

г. Свободный (605 человек)

Свободненский район (15 человек)

пгт. Прогресс (56 человека)

г. Райчихинск (40 человек)

Магдагачинский район (61 человек)

Завитинский район (8 человек)

Ивановский район (52 человек)

Бурейский район (10 человек)

Серышевский район (55 человека)

Константиновский район (24 человека)

Сковородинский район (44 человека)

Ромненский район (8 человек)

Тамбовский район (77 человек)

Михайловский район (19 человек)

Мазановский район (39 человека)

Архаринский район (2 человека)

Октябрьский район (21 человек)

Селемджинский район (6 человек).