Коронавирус в Приамурье, последние новости на 21 августа 2020: на карантине из-за COVID-19 находятся почти 700 амурчан

Из обсерватора амурчан всех отпустили. Фото: www.pexels.com

Накануне в Амурской области было выявлено 22 новых лабораторно подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом в регионе коронавирусом заболели 3140 человек. Свыше 2100 жителей уже выздоровели, 48 – скончались.

Новых пациентов к 20 августа дал Благовещенск – 16 человек. Сразу четыре человека заболели в Константиновском районе, один человек с диагнозом «коронавирус» был выявлен в Чигирях, еще один в Екатеринославке.

Топ самых «зараженных»

Таким образом в Амурской области лидером по заболеванию коронавирусом остается Благовещенск. Свыше 1400 человек лечатся или лечились от COVID-19 в областном центре. В Свободном были выявлены 624 человека с коронавирусом. На третьем месте по числу зараженных расположилась Тында – 199 человек.

В Благовещенском районе было выявлено 130 зараженных коронавирусом, еще 81 человек заболел в Тамобвском районе. Более полусотни больных оказались в Серышевском районе. И 89 пациентов поступили в стационар с COVID-19 в Белогорске.

Меньше всего зараженных было выявлено в Селемджинском районе – 7 человек. А в Зейском районе заболел один житель.

В изоляции

До сих пор в Амурской области есть люди, которые остаются на карантине и не могут покинуть свой дом. Так, на изоляции по месту жительства находится 668 человек, в изоляторах трое. Всех людей из числа контактных отпустили из обсерватора.

Кстати, почти половина из лиц, контактных с заболевшими COVID-19, проживает в Благовещенске – 305 человек.

Всего же с начала пандемии в Амурской области проведено свыше 210 тысяч исследований на коронавирус. Только за последние сутки специалисты сделали 1728 теста.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

2,0 - коэффициент распространения коронавируса в Константиновском районе

1,7 –в Благовещенске

1,0 – в Прогрессе