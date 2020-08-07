Коронавирус в Приамурье, последние новости на 7 августа 2020: Стабилизировалась ли ситуация с COVID-19 в Приамурье

Третий день подряд рост числа заболевших в Приамурье остается стабильным. Фото: pexels.com

В Амурской области за прошлые сутки выявили 21 случай новой коронавирусной инфекции, сейчас их общее число составляет 2887. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Наибольшее число человек заболели в Благовещенске - 1277. В Свободном за всё время заразились 599 жителей, в Тынде - 189, в Благовещенском районе - 107, в Белогорске - 78. Большинство заразившихся уже выздоровели, из стационаров за всё время выписались 1766 пациентов с COVID-19. В 48 случаях заболевание привело к летальным исходам.

Инфографика: Yandex.ru

Между тем, сейчас медики наблюдают амурчан, контактировавших с больными. Таких людей в области 1163, из них 579 - в Благовещенске. Их обследуют специалисты. Всего же по состоянию на 6 августа на новую коронавирусную инфекцию провели 185 660 исследований, в том числе 2 265 за последние сутки.

На изоляции по месту жительства находятся 1148 человек, в изоляторах - 15, в обсерваторах - ни одного.

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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Амурской области на утро 6 августа 2020 года (https://www.amur.kp.ru/daily/217164/4265388/)