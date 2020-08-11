Коронавирус в Приамурье, последние новости на 11 августа 2020: За сутки на инфекцию проверились почти 1400 амурчан

Новые случаи продолжают выявлять каждодневно. Фото: pixabay.com

С начала коронавирусной пандемии специалисты провели почти 193 тысячи тестирований на инфекцию. За последние сутки прошло 1370 исследований, выявлено 18 новых случаев COVID-19.

Среди этих случаев шесть подтвердились в Благовещенске, по два – в Благовещенском, Ивановском и Ромненском районах. По одному человеку заболело в Свободном, Белогорске, Райчихинске, а также Серышевском, Константиновском и Магдагачинском районах. Подробнее – см. «Только цифры».

Инфографика: Yandex.ru

По состоянию на 10 августа 2020 года всего в Амурской области подтвердилось 2966 случаев новой коронавирусной инфекции, 1856 их которых завершились выздоровлением. Также зарегистрировано 48 летальных исходов от заболевания COVID-19.

Общее количество контактных лиц с заболевшими - 937 человек (г. Благовещенск - 517), проводится работа по их медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию. Все контактные изолированы: 926 человек – по месту жительства, 11 – в изоляторах.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Заболевшие – жители:

г. Благовещенска (1311 человек)

Благовещенского района (113 человек)

г. Белогорска (81 человек)

Белогорского района (11 человек)

г. Тынды (189 человек)

Тындинского района (23 человека)

г. Зеи (12 человек)

Зейского района (1 человек)

г. Шимановска (56 человек)

Шимановского района (10 человек)

г. Свободного (606 человек)

Свободненского района (15 человек)

пгт. Прогресс (56 человека)

г. Райчихинск (41 человек)

Магдагачинского района (62 человек)

Завитинского района (8 человек)

Ивановского района (54 человек)

Бурейского района (10 человек)

Серышевского района (56 человека)

Константиновского района (21 человека)

Сковородинского района (44 человека)

Ромненского района (10 человек)

Тамбовского района (77 человек)

Михайловского района (19 человек)

Мазановского района (39 человека)

Архаринского района (2 человека)

Октябрьского района (21 человек)

Селемджинского района (6 человек)