Семейная и романтическая зоны отдыха появятся на набережной в г. Зея Амурской области

Фото: Иван ВИСЛОВ

Возможность привести в порядок набережную реки Зея в одноимённом городе Амурской области дала программа "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда". Более 11 млн рублей направят здесь на благоустройство участка напротив городского парка.

Напомним, нацпроект "Жилье и городская среда", принятый по указу президента России Владимира Путина, призван помочь россиянам улучшить свои жилищные условия, сделать строительную отрасль современной, а города – красивыми и комфортными.

На обновлённом участке набережной сделают автостоянку и две тематические зоны отдыха: семейную и романтическую. Это будет не первая общественная территория, приведённая в порядок благодаря нацпроекту.

В прошлом году в Зее благоустроили городской парк и сделали игровую площадку. Работы обошлись в 13 млн рублей.

Жительница г. Зея Ольга Смирнова утверждает, город преображается и становится более комфортным.

«Когда после ремонта открыли городской парк, он стал любимым местом отдыха в нашей семье. Каждый погожий денек стараемся туда отвести детей, с большим удовольствием проводим там время на свежем воздухе. Теперь еще и набережную начали ремонтировать. Уже натерпится оценить результат! Обязательно пойдем всей семьей на открытие. Город преображается», - говорит Ольга Смирнова.

Отметим, что в 2019 году в ходе реализации нацпроекта "Жильё и городская среда" в Амурской области благоустроили 42 двора и облагородили 13 парков и скверов.

В прошлом году на региональный проект «Формирование комфортной городской среды», который является частью нацпроекта, выделено 276 млн рублей. 250 из них – деньги из федерального бюджета, остальные 26 млн – средства, выделенные муниципалитетами.

Деньги были направлены на реализацию муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований, в том числе площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных общественных территорий. Также на эти средства благоустроили дворовые территории.

Поучаствовать в проекте в 2019 году решили 12 муниципальных образований области: города Белогорск, Благовещенск, Зея, Завитинск, Райчихинск, Свободный, Сковородино, Тында, ЗАТО Циолковский, Шимановск, поселок Прогресс и Тамбовский сельсовет.

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в Приамурье с 2017 года. В 2018 году по городской среде средства получили восемь муниципальных образований: город Благовещенск, Белогорск, Свободный, Райчихинск, Тында, поселок городского типа Прогресс, Магдагачи и Ивановский сельсовет; на обустройство мест массового отдыха населения средства получил город Райчихинск. На это было выделено более 198 тысяч рублей. В 2018 году благоустроено 46 дворовых, 7 общественных территорий и один парк в городе Райчихинск, а в 2017 году 38 дворовых территорий, 8 общественных и один парк в городе Свободный.