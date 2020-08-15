Для расселения «авариек» в п. Прогресс Амурской области возводят четырехэтажный дом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На улице Пушкина в поселке городского типа Прогресс Амурской области кипит стройка. Здесь возводят четырехэтажный дом на четыре подъезда. После его ввода в эксплуатацию, по проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», входящего в нацпроект «Жилье и городская среда», для амурчан, проживающих в поселке в аварийном жилье, будут приобретены новые квартиры.

Отметим, Проекты федерального масштаба приняты в России в 2018 году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" по 13 направлениям. Нацпроект "Жилье и городская среда" призван помочь россиянам улучшить свои жилищные условия, сделать строительную отрасль современной, а города – красивыми и комфортными, избавив их от аварийных домов.

На сегодняшний день компания застройщик построила два этажа. В ноябре 2021 года дом сдадут в эксплуатацию. Для переселения из аварийного жилья для 48 семей, а это 93 человека, администрация поселка купит квартиры общей площадью 2, 1 тысячи кв. м.

Всего в рамках трех этапов регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в регионе до 2022 года годах планируется переселить 791 семью из аварийного жилищного фонда площадью 33,2 тысячи кв. м на территории 12 муниципальных образований области.

В конце 2019 года между Правительством области и Минстроем России было заключено Соглашение о реализации регионального проекта и утверждена программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах. Общий объем ее финансирования превышает 7 млрд. рублей. Среди них средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 6,9 млрд. рублей и средства консолидированного областного бюджета – 200 млн. рублей.

Их направят на переселение трех тысяч семей из жилых помещений площадью 119 тысяч кв. м, расположенных в аварийном жилищном фонде на территории 22 муниципальных образований области.

Напомним, говоря о нацпроекте "Жилье", Путин назвал его очень важным. "Это одна из фундаментальных задач в развитии страны, общества, государства, потому что качество среды обитания, решение жилищных вопросов определяет не только настроения в обществе, что чрезвычайно важно, но определяет и целые секторы развития экономики России, которые тянут за собой и другие направления", - пояснил он