Коронавирус в Приамурье, последние новости на 12 августа 2020: Амурские власти предложили создать запас дорогих лекарств

Врачи продолжают бороться с коронавирусом в Приамурье. Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

В Амурской области на данный момент выявлен 2981 случай новой коронавирусной инфекции. Больше всего заразились в Благовещенске (1318 человек), Свободном (608 человек), Тынде (190 человек) и Благовещенском районе (119 человек). Однако 1892 пациента уже пошли на поправку и выписались из больниц. К летальному исходу привели 48 случаев COVID-19.

Остальные заболевшие продолжают лечение. Кроме того, врачи обследуют амурчан, контактировавших с больными. На данный момент общее число контактных лиц равно 812, из них 421 человек из Благовещенска. Всего же с начала пандемии в регионе провели 194 702 исследования на коронавирус, за прошедшие сутки – 1222.

Несмотря на снижение числа заболевших в сутки, амурские власти не расслабляются. В ходе заседания рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространения новой коронавирусной инфекцией, губернатор Василий Орлов предложил создать на федеральном уровне стратегический запас дорогостоящих лекарств на случай возврата коронавирусной инфекции. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ответил, что такие мероприятия предусмотрены планом.

- По дефициту лекарственных препаратов не видим сегодня проблем. Достаточное количество отечественных и зарубежных поставщиков, которые их поставляют для лечения ОРВИ, гриппа, пневмоний. Что касается свободных и занятых коек – готовим дополнения в существующий приказ, который позволит максимально оказывать плановую медицинскую помощь населению. Также на выходе дополнительный приказ о работе медицинских организаций в период гриппа. Здесь мы всё чётко отрегулируем, - прокомментировал Михаил Мурашко.

Ранее сообщалось, что в Амурской области нет проблемы с обеспечением медицинских учреждений всем необходимым – включая лекарственные препараты.