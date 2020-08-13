Коронавирус в Приамурье, последние новости на 13 августа 2020: Заражение происходит в семье

Заражение происходит и в транспорте. Фото: pexels.com

В Амурской области подтвердились 2997 случаев заражения коронавирусом – не за сутки, а за все время пандемии. При этом 1930 человек выздоровели, 48 – скончались. Остальные пациенты продолжают лечение как амбулаторно, так и в стационарах.

Болеют преимущественно жители города Благовещенска, где с начала апреля выявили 1328 случаев COVID-19. Также в лидерах по статистике заразившихся оказались Свободный (609 случаев), Тында (193 случая), Благовещеснкий район (119 случаев). За прошедшие сутки статистику пополнили 16 пациентов из Благовещенска, Тынды, Свободного, Мазановского и Тамбовского районов.

Врачи обследуют амурчан, вступавших в контакт с больными. Проверить предстоит 812 человек, из которых 802 изолированы по месту жительства, а 10 – в изоляторах. Всего же с начала пандемии специалисты провели уже 196 677 исследований на новую коронавирусную инфекцию.

При этом, отмечают в Роспотребнадзоре по Амурской области, в 30% случаев заражение происходит в семье и близком окружении. Вирус также завозят с российских курортов – из Краснодарского края, города Сочи. Заражение происходит и в салонах красоты, транспорте, дошкольных учреждениях. Поэтому в ведомстве настоятельно просят следовать всем рекомендациям по профилактике COVID-19.

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