«Почта России» приглашает на работу молодых специалистов и студентов

Предоставлено пресс-службой «Почта России»

Официальное трудоустройство, гибкий график работы и возможность обучения предлагает крупнейшее почтово-логистическое предприятие для молодых специалистов и студентов. В Свободном и Благовещенске можно устроиться оператором, почтальоном или водителем.

Для новых сотрудников действует программа «Наставничество», в рамках которой новичкам помогут освоить ключевые навыки и программы, необходимые в работе, сократив адаптационный период и подготовив к особенностям профессиональной деятельности. Специалисты также получают возможность карьерного старта и участия в молодежных корпоративных проектах.

Сегодня «Почта России» – цифровая почтово-логистическая компания, которая предоставляет почтовые и финансовые услуги населению всей страны. Профессии почтовой отрасли выбирают все больше молодых людей. В 2020 году в Благовещенске впервые начался набор студентов на специальность «Почтовая связь», которую предлагает Амурский колледж транспорта и дорожного хозяйства. Выпускники колледжа получат интересную работу на всей территории области, а также весь пакет социальных услуг.

«С начала года в Приамурье «Почта России» трудоустроила почти 300 молодых людей. Это специалисты нового поколения, которые работают с цифровыми технологиями и предлагают современные решения для повышения качества клиентского сервиса», - отметила заместитель директора по кадровым и социальным вопросам Светлана Пустовойченко.

«Почта России» гарантирует стабильную заработную плату, профессиональное обучение и гибкий график работы. Трудоустройство возможно на постоянной или временной основе. Для получения более подробной информации можно оставить заявку по телефону контактного центра: 8-800-200-28-84. Звонок по России бесплатный.

Получить подробную информацию по вакансиям в УФПС Амурской области можно:

г. Свободный (ул. Зейская, 38, тел. 8-914-552-00-40, 8 (4162) 49-43-72, доб. 4310)

г. Благовещенск (ул. Пионерская, 27, крыльцо № 2 - Единый кадровый центр, тел. 8-914-552-00-40, 8 (4162) 49-43-72, доб. 2053).

СПРАВКА «КП»

АО «Почта России» – цифровая почтово-логистическая компания, один из крупнейших работодателей России, объединяющий 350 тысяч сотрудников. Входит в перечень стратегических предприятий.

В УФПС Амурской области «Почты России» услуги почтовой связи предоставляют 378 ОПС, из них 282 почтовых отделения расположены в сельской местности. Транспортный парк предприятия насчитывает 155 единиц автотранспортных средств. Ежегодно почтовые работники принимают, обрабатывают и доставляют более 19,4 миллиона единиц письменной корреспонденции и 786 тысяч единиц посылок.