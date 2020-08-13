«За правду много не дадут, но вот дали»

В Благовещенске в память о жертвах политических репрессий в 2012 году установили памятник. Фото: Татьяна РЯБОВА

Гильзы, ложки и пуговицы

В 2018 году житель Благовещенска собрался строить дом, но вместо этого дал старт масштабным раскопкам. Он нашел у себя на участке человеческие кости и черепа со следами от пуль. Предположений было много: и репрессии 30-х годов, и бандитские разборки в 90-х, и расстрел осужденных за тяжкие преступления. Большинство сошлись на первом варианте, хотя окончательного вывода нет до сих пор.

Раскопки продолжились в 2020 году. Приступили к ним 8 июня. Результаты были впечатляющими и ужасающими одновременно: 153 человека. При этом считали их по черепам: из-за разрозненного расположения в земле определить анатомический порядок костей и идентифицировать их оказалось затруднительно.

Как сообщает Центр по сохранению историко-культурного наследия (ЦСН), возраст расстрелянных - от 25 до 70 лет. Большая часть - мужчины, однако встречались и женские останки. Вместе с телами погибших были их личные вещи - три эмалированные кружки с маркировкой «Л.М.З» (Лысьвенский металлургический завод, данный вид маркировки утвержден 15 февраля 1937 года), две деревянные ложки, большое количество пуговиц (деревянные, пластиковые, металлические), металлические пряжки, нательный крестик и обувь. На подошве одного из сапог есть штамп «Красный треугольник» с аббревиатурой «НКТП» (Народный комиссариат тяжелой промышленности СССР).

После окончания раскопок все материалы передали мэрии Благовещенска. В июле специалисты МКП ГСТК перезахоронили останки 153 человек в двух братских могилах на специально отведенном участке городского кладбища, где ранее были перезахоронены первые 23 человека, найденные в 2018-м. Все три могилы расположены рядом.

К сожалению, нам не удалось узнать точный участок и маршрут ни в администрации, ни в сервисно-торговом комплексе. Чтобы получить данную информацию, необходимо оставить заявку в ГСТК или поехать на кладбище и найти захоронения самостоятельно.

Забрали прямо с работы

Когда о находке узнали амурчане, люди стали делиться историями своих семей. Так, пожилая благовещенка решила рассказать про своего отца, Ивана Максимовича Прокопьева, ставшего жертвой репрессий.

- Папа родился в 1908 году. Женился рано, в 18 лет. У меня сохранилось свидетельство о браке. Потом его в армию забрали, морфлот, на пять лет. Когда служил, постоянно приходили благодарственные письма, - рассказывает Вера Ивановна. - После армии приехал, учился еще два года на механика, и поставили его бригадиром тракторной бригады. Он всегда очень ответственным был, требовательным. На собраниях обо всех недостатках говорил! Ему мама все время повторяла: «Иван, зачем оно тебе надо?», а он ей отвечал: «За правду много не дадут», но вот дали.

Как рассказывает пенсионерка, забрали отца прямо с работы.

- Приехали «черные вороны» (автомобили для перевозки арестованных. - Прим. ред.). И он, как мазутный весь был, так его и увели. Папа еще обошел всю технику, сказал остальным: «Работайте на совесть, вечером вернусь - проверю». И больше его никто не видел. Ему всего 30 лет было! И сколько таких! За что же люди пострадали? – сетует бабушка.

Забрали Ивана Прокопьева в ноябре 1937 года, а расстреляли 19 января 1938 года.

Украденное детство

Дети и супруга Ивана Максимовича стали семьей врага народа, семье никто не помогал, и жить стало тяжело.

- Мама меня в тайге родила. Всегда плакала, когда вспоминала об этом. Она, беременная мною, поехала за дровами, и у нее начались схватки. Говорит, все равно рублю, до саней все притягиваю. А ветрюга! 27 февраля. Раньше вообще холодно было, сейчас теплее. Если дров не привезти, значит замерзнем. А кто поможет - мы ведь уже врагами народа считались, - вспоминает Вера Ивановна. - Соседи во втором часу ночи услышали скрип по реке, побежали навстречу, ее с телеги стянули.

В дальнейшем Ивана Максимовича, как и многих репрессированных, реабилитировали. Пришла бумага о том, что он невиновен. Но детство его детей было украдено.

- Детство - не дай бог никому! Вот учились мы в начальных классах, а в школу привезли что-то для детей, у кого отцы на фронте. Мы с еще одной девочкой подбежали, а учительница нам говорит: вы дети врагов народа. Мы головы опустили и отошли, - с грустью вспоминает бабушка.

За всю жизнь, говорит она, никто не помогал, не заплатили ни копейки. И только в этом году первый раз в жизни пришло пять тысяч рублей к 75-летию Победы как детям войны.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Заступился

Рассказать историю из семейного архива решила и другая жительница Благовещенска, Мария Викторовна:

- Прадеда, Алексея Трофимовича Коваленко, не пришли арестовывать специально. Забирали кого-то другого, а прадед наш заступился: какой он, мол, враг народа… Вот за эти слова его и «прихватили». Раз защищаешь его, значит, и сам такой. И все.

О том, что происходило в камере, много лет спустя рассказал односельчанин Алексея Трофимовича, Степан (имя изменено. - Прим. ред). Молодого человека увезли вместе с Алексеем Трофимовичем, но Степан по совету конвойного оговорил себя, признал вину и остался жив. Отбыв наказание (где это происходило, неизвестно), мужчина лишь однажды приезжал в деревню, где жил до ареста.

- Прабабушка тайком вечером пошла к нему расспросить про своего мужа. Никому, кроме детей, не сказала об этом разговоре. Узнала, что Алексея постоянно водили на допросы, били. В очередной раз, когда уводили, почувствовал, что, наверное, больше не вернется в камеру. Так и случилось. Товарищи по несчастью услышали только выстрел. Думаю, «приговоры» приводились в исполнение прямо на допросах, - поделилась догадками Мария Викторовна.

Алексея Коваленко расстреляли в ноябре 1938 года. А в 1956 году реабилитировали посмертно, приговор отменили из-за отсутствия состава преступления. В момент гибели мужчине было 36 лет. У него остались жена и четверо детей.

СПРАВКА «КП»

Кости и черепа

Благовещенец нашел человеческие кости, когда готовил участок к строительству дома. К исследованиям в 2018 году привлекли правоохранительные органы. В итоге специалисты подняли и отправили на исследование останки 23 человек.

Оказалось, что все захороненные погибли около 80-100 лет назад в результате огнестрельных ранений. В этом же году найденные останки были похоронены на кладбище, расположенном на 17-м км Новотроицкого шоссе. Однако собственник участка заявил: это еще не все, на территории предполагаемого дома остались кости.

В 2019 году к раскопкам привлекли археологов. На месте работали волонтеры, представители Центра по сохранению историко-культурного наследия, а также инспекция по охране объектов культурного наследия Амурской области. Специалисты заключили, что останки относятся к периоду не ранее 1937 года и, скорее всего, принадлежат людям, расстрелянным из нагана в месте погребения.

- По останкам и вещам, которые были найдены на месте раскопок, нельзя достоверно сказать, были ли это репрессированные или осужденные за иные, в том числе уголовные и морально-бытовые преступления, - пояснили в администрации Благовещенска. - При появлении более точных данных о личностях погибших людей, в случае, если найдутся исследователи, которые докажут ту или иную версию, администрация будет принимать соответствующие решения.

В ГЛУБЬ ИСТОРИИ

В Приамурье располагались БАМлаг и Амурлаг - два крупнейших подразделения ГУЛАГа. В их составе 38 лагерных пунктов, 607 колоний. В области репрессировано более 100 тысяч человек - каждый пятый. В 2012 году в сквере Воинов-интернационалистов появился памятник «Амурцам - жертвам политических репрессий 1920-1950 гг.». Его установили на средства благовещенцев.

КСТАТИ

Как отметили в ЦСН, установить родство с расстрелянными не получится. Во-первых, их уже перезахоронили и для проведения ДНК-экспертизы придется произвести эксгумацию. Во-вторых, останков слишком много, и сделать ДНК-тест каждой косточки почти нереально и слишком дорого.