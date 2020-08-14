Амурские пасечники грустят: из-за тропических дождей меда ожидается мало

И полезный, и вкусный - вот это продукт! Фото: pexels.com

начинается интенсивный сбор урожая меда. Однако в этом году с урожаем могут возникнуть проблемы. Погода внесла свои коррективы. Но причиной стала не июльская жара, а июньские ливни.

Нектар «смылся»

Как рассказала исполнительный директор компании, занимающейся переработкой и продажей меда, Марина Шалашнова, количество вкусного десерта пострадало из-за дождей и гроз.

- В мае прошли сильные дожди, они смыли много нектара. Потом было много сухих гроз, а медоносные деревья, такие как липа или амурский бархат, их боятся. Дерево не отдает нектар так интенсивно, как должно отдавать. Кроме того, в начале июня были прохладные ночи, а культуры активно медоносят в теплые - 15-16 градусов. Хочется отметить, что аномальная жара не влияет на количество нектара, если хватает влаги.

Согласна с этим и Татьяна Капустина, управляющий директор магазина по продаже меда. Она отмечает, что проблема есть на всем Дальнем Востоке. Дождливый по прогнозам август тоже может стать причиной того, что урожая практически не будет.

- Можно сказать, что июль «спас» урожай, без такой жары все было бы куда хуже. Благодаря июлю в этом году мед пасеки и качают. В этом году липового цвета было мало или почти не было, так что ожидаем крохи. Нормальный урожай будет лугового, таежного разнотравья.

Такого нет нигде

Амурский мед - особенный. И это подтверждают специалисты. Во-первых, в нем очень высокий показатель диастазы - она отвечает за его полезные свойства и хорошие качества.

- Если в западном меде низкий показатель - порядка 10 единиц, то в наших северных районах этот показатель около 25-30. Но стоит помнить и о том, что цифры зависят от сорта меда. К примеру, для липового меда 10 единиц считается нормой, - рассказывает Татьяна Капустина.

- Кроме того, амурский климат находится между континентальным и морским, - поясняет Марина Шалашнова, - поэтому у нас растут другие культуры, чем в Приморье и Хабаровском крае. Наши луговые и таежные меды выделяются высоким разнообразием. В отличие от запада у нас не сеют в таком объеме кормовые травы, у нас более дикое луговое разнотравье. К примеру, гречки высеваем совсем немного. Этого количества не хватит, чтобы собрать чисто гречишный мед, он будет с примесью цветочного.

К слову, амурский мед высоко ценится в Якутии. С приморцами мы меняемся липовым медом. В Москве и Санкт-Петербурге любят архаринскую и хинганскую липу, но вот только после приморской.

Память медовая

Память у меда не просто есть - она еще и помогает проверить его на натуральность. Татьяна Капустина рассказала подробнее, как это сделать:

- Берется жидкий мед, выливается на тарелку и заливается водой. Затем его нужно немного потрясти. Натуральный мед «показывает» соты - это память меда. В искусственном такого не будет.

Но при выборе сладкого продукта такой эксперимент не проведешь. Тут стоит смотреть на свои ощущения - вкус и обоняние. Если появляются сомнения, то лучше выбрать другой сорт. К тому же никто не запрещает взять поменьше на пробу, а если понравится, докупить еще.

Также специалисты рекомендуют покупать мед у пасечников или в узкоспециализированных магазинах, где его можно попробовать и посмотреть, как он тянется (хороший продукт будет тянуться ниточкой). В супермаркете такое провернуть будет сложно. Единственное, что там можно сделать, - проверить консистенцию: мед должен быть однородным.

Калорийный, но полезный

У меда очень много полезных свойств. Кроме того, он крайне калориен (в 100 граммах меда содержится от 300 до 340 ккал), но при этом усваивается организмом. Полезно добавлять его в молочные продукты.

- Пищевая и лечебная ценность меда объясняется не только легко усваивающимися моносахаридами, но и богатым содержанием антибактериальных, противогрибковых и других важных для организма веществ. Он содержит до 75% глюкозы и фруктозы, 20% аминокислот (они необходимы для «строительства» клеток и тканей), белки, ферменты, витамины. Особенно много в меде витаминов группы В и С, и больше именно в темных сортах меда. Некоторые сорта этого продукта оказывают успокаивающее действие на нервную систему, - рассказывает диетолог Алина Божко.

После больших физических нагрузок мед быстро восстанавливает силы. Для снятия физической и умственной усталости достаточно выпить стакан теплой воды с чайной ложкой меда. Или можно приготовить полезную смесь: измельчите грецкие орехи и курагу, натрите на терке лимон вместе с цедрой и добавьте туда мед, чтобы получилась густая кашица. Ее нужно принимать два раза в день - утром и перед сном по чайной ложке.

При простуде мед смешивают с теплым молоком и принимают три раза в день: за два часа до еды и перед сном. При фарингите, рините, бронхите, ларингите и бронхиальной астме нужно принимать по чайной ложке меда каждые три часа. Перед тем как проглотить мед, его стоит подержать во рту пару минут - это усиливает лечебный эффект.

А еще, по словам врача, мед может повышать устойчивость организма к инфекции, улучшать зрение и быть полезным при заболеваниях печени. Вот такой удивительный продукт!

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Когда полезен мед?

Диетолог Алина Божко рассказала, что при разных болезнях полезными могут оказаться различные виды меда. А именно:

Гречишный (темно-коричневый) полезен при желчно-почечно-каменных заболеваниях, при малокровии, заболеваниях печени, для укрепления сердечной мышцы.

Липовый помогает лечить ангину, насморк, ларингит, бронхит, бронхиальную астму, поддерживает в тонусе сердечную мышцу. Полезен при заболеваниях почек, желчевыводящих путей и гинекологических заболеваниях, оказывает хорошее местное действие при лечении гнойных ран и ожогов.

Полевой (светло-желтый) успокаивает нервную систему, рекомендуется при головной боли, бессоннице, учащенном сердцебиении и болях в области солнечного сплетения.

С сотовым медом в организм поступают активные вещества, содержащиеся в воске, - к примеру, витамин А. Пережевывание воска способствует очистке зубов и дезинфицированию полости рта.

ВАЖНО! Несмотря на целебные свойства меда, у него есть противопоказания, обращает внимание врач. Например, его не следует употреблять при индивидуальной непереносимости. Нельзя давать мед малышам до года, а детям от года до трех лет - с осторожностью. Не стоит увлекаться этим продуктом беременным женщинам, особенно в последний триместр беременности. Противопоказан мед при диабете. Суточная норма для страдающих ожирением - не более трех чайных ложек в сутки.