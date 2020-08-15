Своим ходом: куда махнуть амурчанам в отпуск?

Из Благовещенска, например, можно запросто доехать до Биробиджана. Фото: Борис ЛЕОНИДОВ

Пока границы на замке, а юга больно бьют по карману, самое время разработать новые маршруты для отдыха и прочувствовать ту свободу, которую дает независимая поездка на собственном авто. Организовать самостоятельное путешествие не так уж сложно. Как именно подготовиться к путешествию на автомобиле и какие интересные места можно посетить, расскажет «Комсомолка». Итак, сегодня наш путь будет лежать на восток.

Обойдемся без приключений

Чтобы путешествие на авто не преподнесло сюрпризов, не выбило из колеи и не повлекло непредвиденных финансовых затрат, готовить машину к дальней дороге нужно заранее и основательно.

Убедитесь, что нет лишних шумов, вибраций и т. п. Если вас что-то смущает, лучше обратиться в автосервис для диагностики и устранения неполадок.

Проверьте уровень всех технических жидкостей - масла в двигателе и в автоматической коробке передач, антифриза (тосола), тормозной жидкости. При необходимости осуществите их замену либо долив. Часть этих процедур можно сделать самостоятельно, а на некоторые лучше отправиться в сервис.

Не забудьте наполнить бачок омывателя, и лучше не водой, а специальной жидкостью - она лучше очищает стекла.

Проверьте состояние кондиционера и в случае необходимости заправьте его и поменяйте фильтры.

Исправность осветительных приборов, от фар до поворотников и стоп-сигналов, - залог безопасности вас и всех ваших пассажиров, ведь в путешествии на дальние расстояния вам, скорее всего, придется передвигаться и в темное время суток.

Убедитесь в надлежащем состоянии свечей зажигания. Как отмечает автомеханик Роман Зайцев, срока их службы хватает на 25-35 тысяч км пробега:

- Если автомобилем пользоваться постоянно, то лучше менять свечи через каждые пройденные 10 тысяч км. Перед дорогой проверьте пробег, и, если есть необходимость, свечи нужно прочистить или заменить.

Проверьте давление в колесах непосредственно пред выездом. Рекомендуемые значения делают автомобиль более управляемым, безопасным и экономичным.

И таблетки, и кастрюльки

Даже если ваш путь рассчитан всего лишь на несколько часов, в машине должен быть запас питьевой воды, перекус - например, хлеб или сушки. Не менее важно взять с собой все необходимые медикаменты: таблетка от головы или живота может пригодиться подчас неожиданно. На случай, если поблизости не будет аптеки, пусть все лекарства первой необходимости будут под рукой.

В частности, припасите средства от укачивания, препараты от диареи и для улучшения пищеварения, противоаллергические препараты, средства при травмах, обезболивающие, жаропонижающие и облегчающие симптомы простуды. А если вы отправляетесь на море, не лишним будет взять средства от загара и солнечных ожогов. Также, если вы пользуетесь рецептурными препаратами, то позаботьтесь о том, чтобы их купить с запасом - иначе на отдыхе вы рискуете остаться без нужного лекарства.

- Узнайте заранее в месте, где вы будете жить, о наличии посуды для приготовления пищи. Конечно, если вы уверены, что все это будет предоставлено вам на отдыхе, можно и не брать, ну а если уверенности в этом нет, лучше запастись. Никогда не будет лишней небольшая сковорода и кастрюля. В машине много места они не займут, а вот голодными вы благодаря им не останетесь! А если вы едете на отдых «дикарями», тогда точно придется везти весь кухонный инвентарь с собой, - говорит амурчанка Галина Пинегина, ежегодно путешествующая в Приморье на своем транспорте.

СОВЕТ БЫВАЛОГО

Следите за бензином!

И другие нюансы долгого пути

На техническом состоянии автомобиля негативно сказывается минимальное наличие бензина в баке. Лучше, если авто заправляется регулярно и уровень показывает не менее 10 литров в баке.

- Я стараюсь никогда не заправляться на маленьких АЗС незнакомых фирм, если в качестве и происхождении их бензина не уверен, - делится своим опытом водитель с 30-летним стажем Александр Пешков. - Наткнувшись на некачественный бензин, водитель рискует как минимум заглохнуть на трассе, как максимум - ремонт авто выльется в круглую сумму. А еще я всегда рассчитываю, чтобы оставшегося в баке бензина мне хватило хотя бы на 100 километров пути.

Если вы путешествуете на машине, заранее рассчитайте километраж с помощью специальных сайтов или приложений. Не рассчитывайте на идеальный интернет в пути, даже до Приморья местами отсутствует мобильная связь и не работают датчики GPS, поэтому лучше заранее скачать карты для навигатора, чтобы не заплутать в незнакомой местности.

Если ваша поездка длится более четырех часов, не забывайте делать остановки, желательно через каждые 2-3 часа. В случае дальней дороги, когда время в пути занимает больше суток, обязательно останавливайтесь на ночлег.

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Выбираем маршрут

Вариант 1. Город вежливых людей

Далеко не каждому жителю нашей области доводилось бывать в неторопливом, но очень уютном и гостеприимном городе Приамурья - Белогорске. А ведь этот город находится в непосредственной близости, если ехать по федеральной дороге. Даже если вы окажетесь там проездом, потратьте час-другой и загляните в пару интересных мест.

Достопримечательности: городской парк культуры и отдыха - один из самых уютных и красивых в области; памятник амурскому ротану - рыбе, обладающей удивительной жизнестойкостью; памятник российскому солдату, памятник «Телега переселенцев» на привокзальной площади.

Вариант 2. Еврейские мотивы

Биробиджан - центр Европейской автономной области и место, где стоит сделать остановку хотя бы ради самобытности этого компактного городка. Долго искать достопримечательности здесь не приходится: в любую точку легко добраться даже пешком.

Достопримечательности: фонтан-менора на привокзальной площади, телебашня, Театральная площадь с интересными архитектурными формами и цветомузыкальным фонтаном, памятники переселенцам и писателю Шолом-Алейхему, синагога, краеведческий музей, набережная.

Вариант 3. У высоких берегов Амура

Побывать в Хабаровске точно стоит, хотя бы потому, что широкий Амур, который особенно хорошо рассматривать со смотровой площадки городского утеса, очень отличается от того, что мы привыкли видеть с нашей набережной. Большое число памятников, музеев, театров.

Достопримечательности: многочисленные площади, знаменитая смотровая площадка (утес), Градо-Хабаровский собор Успения Божьей Матери, Хабаровский краевой музыкальный театр, Театр пантомимы «Триада» - всего и не перечислить.

Вариант 4. На моря!

На автомобиле амурчане могут рвануть и во Владивосток. Причем не только ради моря - дальневосточная столица славится своими гастрономическими и культурными фестивалями, галереями современного искусства и восхитительными видами.

Достопримечательности: Владивостокская крепость, Приморский океанариум, остров Русский, мемориальная Гвардейская Краснознаменная подводная лодка С-56, Николаевские триумфальные ворота, а также многочисленные музеи, мосты, бухты, парки и памятники.