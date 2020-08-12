Как изменится сквер у «Харбина» в Благовещенске

Сейчас сквер выглядит не очень привлекательно. Фото: мэрия города Благовещенска

В Благовещенске продолжаются демонтажные и строительные работы на территории у киноцентра «Харбин». Проект ее благоустройства реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В марте на площадке «Точки кипения» состоялось общественное обсуждение, где была представлена концепция благоустройства. В июне проект, который на первоначальном этапе предусматривал значительный снос деревьев, был изменен, чтобы максимально сохранить зеленые насаждения.

Двухлетняя история

15 января 2018 года началось голосование, в котором благовещенцы выбирали место, в первую очередь требующее благоустройства. Итоги были подведены 10 февраля того же года. Поступило более 17 тысяч предложений о благоустройстве 50 городских территорий, среди них лидировали семь.

В тот раз в лидеры выбились сквер рядом с Амурским медицинским колледжем (3082 предложения), парк Дружбы (2678 предложений), территория рядом с кинотеатром «Харбин» (2123 предложения). Также благовещенцы предлагали привести в порядок сквер и фонтан на площади Ленина, фонтан «Бабочка» возле магазина «Благовещенск», сквер в районе Амурской областной больницы и сквер в районе пересечения пер. Крестьянского и ул. Мухина.

Для каждой территории разрабатывались дизайн-проекты, которые жителям областной столицы показали 18 февраля. А 18 марта вместе с голосованием за президента страны горожане выбирали и территории для благоустройства. Тогда «Харбин» победу не одержал, но благовещенцы не сдались и в голосовании, прошедшем с 21 по 25 октября прошлого года, выбрали его. Из более чем 17,2 тысячи участников за территорию в микрорайоне были около 13 тысяч человек. Ответственным за благоустройство в феврале этого года стал Центр развития территорий. Его представители рассказали подробнее о своей работе.

Работы ведутся вовсю. Фото: Василина ВАСИЛЬЕВА

Слышать глас народа

- Перед созданием проекта и благоустройством территории мы проводили онлайн-опрос, изучали пешеходную проходимость, основные пешеходные маршруты и виды активностей людей. Опрос проводился две недели и в два этапа - до начала работы над проектом и после первичной презентации дизайн-концепта, - рассказали специалисты Центра.

Предложения жителей по дизайн-проекту территории у филиала ОКЦ были учтены и добавлены в проект. Благодаря этому, например, на лестницах киноцентра появились настилы для сидения.

Естественно, существуют и основные принципы, на которые опирались специалисты, разрабатывая проект. Это современное видение комфортного и функционального общественного пространства, сохранение транзитной функции сквера и маршрутов движения пешеходов, функциональное зонирование и временная уличная мебель для улучшения территории в будущем. К слову, скругленные формы объектов в сквере обусловлены принципом движения людей - углы мы вечно предпочитаем срезать, из-за чего нередко вытаптываем газоны (эту проблему проектом тоже предотвратили).

В итоге было решено, что в сквере будет девять зон: зона отдыха со скамейками для транзитных посетителей, зона с открытым пешеходным фонтаном, детская площадка (для детей от 3 до 9 лет), туалет с комнатой матери и ребенка, зоны со скамейками и навесами, зоны с качелями, парковка, электрозаправка и место для торговых павильонов или киосков.

- Зонирование и наполнение пространства выбрано на основании принципов благоустройства зарубежных и российских зон отдыха и особенностей территории у филиала ОКЦ. Так, например, нами было принято решение изменить стандартные прямоугольные формы клумб и других объектов на закругленные, так как они лучше подходят для передвижения людей, - поясняют специалисты.

Не забывают в Центре и о зимнем отдыхе: в холодное время года на территории планируется установить каток, ледовый городок и арт-объекты.

Таким парк должен стать к ноябрю. Фото: ЦРТ

Под контролем руководства

На прошлой неделе на месте побывал новоиспеченный мэр города Олег Имамеев. Он оценил старт работ по благоустройству территории.

- Благоустройством этой территории у нас занимаются две компании. Срок исполнения контрактов определен - это 1 ноября. Но по информации подрядчиков работы будут выполнены раньше - примерно 15 октября. Демонтажные работы первого этапа завершены практически полностью. В ближайшее время подрядчик приступит к строительным и монтажным работам на территории у филиала ОКЦ с переходом через две недели на участок, где расположен сквер, - рассказал Олег Имамеев.

Мэр Благовещенска подчеркнул, что при проведении благоустройства во главу угла необходимо ставить удобство горожан. Для маломобильных благовещенцев на обновленной территории предусмотрят пандусы. Дорожки и открытые площадки будут частично вымощены гранитной плиткой, частично - тротуарной. Предусмотрено и деревянное покрытие. Скользкими тротуары при этом не будут, отметил Олег Гатауллович. Подробнее об этом рассказал директор подрядной организации Равшан Шакиров.

- Мы будем проводить работы поэтапно, начиная с кинотеатра «Харбин». Сначала зальем крыльцо, уложим тротуарную плитку. Помимо того, что работы на нем - трудоемкий процесс, это делается, чтобы не разводить на участке грязь, ведь тут часто гуляют дети. Здесь появятся лавочки для отдыха и пандус - чтобы не обидеть никого. Второй этап - фонтанная зона, там будут устранены неровности, уложена плитка терракотового цвета. Сам фонтан тоже будет приведен в порядок - его облицуют фактурной штукатуркой и покрасят. Все материалы уже заказаны, они российского производства, так как в условиях пандемии непросто привезти их из-за границы, - рассказал Равшан Фаридович.

Работы контролируют городские власти. Фото: мэрия города Благовещенска

Однако у главы города оказалось другое видение. Согласно информации пресс-службы администрации, мэр обратил внимание на то, что демонтаж ведется на двух участках одновременно - перед бывшим кинотеатром «Харбин» и в сквере. Олег Имамеев поручил подрядчику остановить демонтаж тротуарных дорожек, чтобы благовещенцы в период строительства могли ими пользоваться. Старые дорожки уберут непосредственно перед укладкой нового покрытия.

Помимо этого в сквере заменят освещение, установят 180 светильников различных видов. На территории появятся 10 пергол - навесов для защиты отдыхающих от солнца. Также поставят лавки-качели и лавочки со спинками. Отдохнуть благовещенцы смогут и на ступенях, и на клумбах со встроенными сиденьями.

Предусмотрено и дополнительное озеленение зоны отдыха - в сквере высадят декоративные деревья и кустарники. Несколько деревьев удалят, кусты сирени частично будут пересажены. После завершения работ в микрорайоне появится еще одно место для семейного отдыха на свежем воздухе.