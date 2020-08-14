Коронавирус в Приамурье, последние новости на 14 августа 2020: Детские игровые зоны возвращаются к работе

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На утро 14 августа в Амурской области выявлено 3010 случаев новой коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки «ковид» подтвердился у 13 амурчан – заболели восемь жителей Благовещенска, двое из Тынды, по одному из Шимановска, поселка Восточный и Тамбовки. Темп прироста за сутки оказался сравнительно небольшим, всего 0,4%.

Многие пациенты продолжают идти на поправку. Из стационара уже выписались 1972 амурчанина. Ещё 48 случаев коронавируса привели к летальным исходам. Остальные же заболевшие продолжают лечение. По течению заболевания они ранжируются следующим образом: 50,1% - с пневмонией, 41,4% - с признаками ОРВИ, 8,5% - бессимптомно.

Инфографика: Yandex.ru

Ещё 838 амурчан изолированы с подозрением на коронавирусную инфекцию – они контактировали с заболевшими. При этом 827 человек находятся дома, а 11 – в изоляторах. За ними наблюдают и их обследуют медицинские работники.

Вместе с пациентами идет на поправку и амурский бизнес. С 14 августа в Амурской области разрешили работу детских игровых комнат и детских развлекательных заведений, закрывавшихся в начале пандемии. Распоряжение об этом подписал губернатор Василий Орлов. Ночные клубы и аналогичные объекты остаются под запретом, хотя закрывались одновременно с детскими комнатами.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Заболевшие – жители:

г. Благовещенска (1336 человек

Благовещенского района (119 человек)

г. Белогорска (85 человек)

Белогорского района (10 человек)

г. Тынды (195 человек)

Тындинского района (24 человека)

г. Зеи (13 человек)

Зейского района (1 человек)

г. Шимановска (57 человек)

Шимановского района (10 человек)

г. Свободного (609 человек)

Свободненского района (17 человек)

пгт. Прогресс (56 человека)

г. Райчихинск (41 человек)

Магдагачинского района (62 человека)

Завитинского района (8 человек)

Ивановского района (54 человек)

Бурейского района (9 человек)

Серышевского района (56 человека)

Константиновского района (25 человек)

Сковородинского района (43 человека)

Ромненского района (12 человек)

Тамбовского района (79 человек)

Михайловского района (20 человек)

Мазановского района (40 человек)

Архаринского района (3 человека)

Октябрьского района (21 человек)

Селемджинского района (6 человек)