Вторая волна коронавируса в Благовещенске 2020: Будет ли она осенью по мнению экспертов

Что, и осенью в масках будем ходить? Фото: pexels.com

Слухи о том, что осенью на Приамурье нахлынет вторая волна коронавируса, раздаются то там, то здесь еще с апреля. Стоит ли на самом деле бояться роста заболеваемости, решила разобраться «Комсомолка».

Вторая или первая

Для начала, очень трудно определить, что понимать под этой «второй волной». Относится ли к ней появление нового штамма коронавируса? А если люди начнут болеть из-за того, что после снятия всех ограничений дружной толпой рванут по кино и театрам – это вторая волна или продолжение первой? Такими вопросами задается врач благовещенской станции скорой медицинской помощи Олег Шульга:

- Я не могу пока для себя уяснить, что такое «вторая волна». Например, есть пациенты, которые уже переболели, у них были отрицательные анализы, но у них потом на месте фиброза образуется опять «матовое стекло». Это что – вторая волна или недолеченная первая?

По словам врача, так как с коронавирусом мы столкнулись впервые, прогнозы давать очень сложно – тем более, что Амурская область едва-едва вышла на плато первой волны. Мы видим, что ежедневный приток заболевших пошел на спад, но точно сказать, чего ждать дальше, нельзя.

- Пока я предполагаю, что мы вышли на плато. Оно длится примерно месяц – это сентябрь. Потом статистика потихоньку пойдет на спад – это октябрь. К ноябрю все закончится, а потом начнется сезонное обострение ОРЗ с пневмониями. И чем они будут осложнены, сейчас не скажешь, - рассуждает Олег Шульга.

Риск точно есть

В минздраве Амурской области признают, что в эпидемиологический сезон 2020-2021 годов с ростом простудных заболеваний, вызванных циркуляцией вирусов гриппа и ОРВИ, в том числе и коронавируса, эпидемиологическая ситуация действительно может усложниться. Но успокаивают – ситуация с заболеваемостью COVID-19 находится на постоянном контроле министерства здравоохранения Приамурья. Специалисты следят за распространением COVID-19, заболеваемостью гриппом, ОРВИ и внебольничными пневмониями.

- При усложнении эпидемиологической ситуации будут оперативно перепрофилированы стационары, развернуты отделения для лечения больных гриппом и новой коронавирусной инфекцией. Создается запас антибиотиков, противовирусных препаратов, дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты в амбулаторно-поликлинических учреждениях и стационарах, - объясняет замминистра здравоохранения области Елена Мирлас.

Кроме того, на федеральном штабе по коронавирусу губернатор Приамурья Василий Орлов предложил создать стратегический запас дорогостоящих лекарств на случай ухудшения эпидемиологической ситуации этой осенью. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко пояснил, что в плане мероприятий предусмотрены средства на создание такого резерва.

Не лечить, а предупредить

Сейчас медики заботятся о профилактике новой коронавирусной инфекции. Для этого в медицинских организациях, подведомственных амурскому минздраву, введены ограничительные мероприятия. Увеличена кратность проведения дезинфекции в лечебных учреждениях.

- Проводится ранняя диагностика и активное выявление инфицированных больных, в том числе бессимптомными формами, транспортировка больных специальным транспортом. Проводится гигиеническое воспитание населения, предоставляется подробная информация о COVID-19, основных симптомах заболевания и мерах профилактики с привлечением средств массовой информации, - перечисляется в ответе ведомства на наш запрос.

Кроме того, специалисты готовятся к сезонному росту случаев гриппа и ОРВИ. Большое внимание уделяют, например, предстоящей вакцинации, планируют организовать мобильные медпункты, где будут делать прививки.

- В преддверии сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ начали перепрофилирование коечного фонда. У нас остается девять инфекционных госпиталей на 740 коек, которые развернуты для оказания стационарной помощи пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Мы оставляем инфекционные госпитали в Тынде, Зее, Свободном, Белогорске. Продолжают функционировать три инфекционных госпиталя в Благовещенске: на базе городской клинической, инфекционной и детской городской клинической больницах, - рассказала о подготовке к осени и. о. министра здравоохранения Светлана Леонтьева во время прошедшего 14 августа заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Вместо послесловия

Исходя из полученных ответов, вывод можно сделать такой – судить о второй волне пока рано. Очевидно, что осенью традиционно будет выше риск заболеть гриппом и ОРВИ, однако будет ли течение простудных заболеваний осложняться коронавирусом, достоверно неизвестно. Нам остается только соблюдать меры профилактики и надеяться, что уж мы не пополним статистику заболевших COVID-19.