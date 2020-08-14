С днем рождения, горпарк!

Веселье гостям парка обеспечено. Фото: instagram.com/gorpark_blg

Благовещенский парк культуры и отдыха в 2020 году празднует 131-й день рождения. Грандиозный праздник для благовещенцев всех возрастов развернется на его территории в воскресенье, 16 августа.

Так как обстановка с пандемией коронавируса в Приамурье стабилизировалась, отметить день рождения парк планирует с размахом. Тут вам и музыкальная разминка с аниматорами для самых маленьких, и шоу мыльных пузырей, и вручение воздушных шаров. Зрелищности добавят выступления артистов и творческих коллективов города, работа фотографов, радиогазета и - внимание! - фейерверк.

«Комсомолка» публикует подробную программу праздника:

12.00 - 12.15 - Музыкальная разминка на сцене: дети повторяют веселые упражнения вместе с аниматором.

12.15 - 13.00 - Шоу мыльных пузырей на сцене.

12.00 - 13.00 - Вручение воздушных шаров на территории парка: во время представления мыльных пузырей посетителям раздают воздушные шары.

14.00 - 20.00 (периодичность выступлений в 1 час) - Одиночные выступления артистов ГДК и творческих коллективов города на сцене.

16.00 - 17.00 - Сценическое выступление клуба ролевого и исторического моделирования на территории парка.

В течение дня – Акция «Любимый парк»: фотографы приглашают посетителей парка сделать снимок на память.

В течение дня – Выставка рисунков, поступивших на конкурс для детей 9-14 лет, «Мое любимое место в парке».

В течение дня – Выставка-ярмарка работ мастеров ДПИ и «Дома ремесел» на «Аллее влюбленных».

В течение дня – Трансляция аудиозаписи об истории Городского парка культуры и отдыха.

В течение дня – Музыкальная викторина «Угадай мелодию»: Аниматор в костюме и с индивидуальными средствами защиты предлагает прослушать прохожим мелодию и отгадать ее.

20.00 – 22.00 – Дискотека в районе сцены.

22.00 - Фейерверк

Городской парк культуры и отдыха

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Конкурс проводится в целях реализации проекта «ХранителиРодины.рф: платформа-навигатор по музеям из малых городов и сельской местности». Все желающие могут опубликовать на платформе историю о своем земляке, сыгравшем важную роль для своего региона. Цель: через живую, не пафосную историю человека показать привлекательность территории для молодежи и гостей из других регионов.

Прием заявок продлится до 31 августа, итоги подведут в сентябре. Подробно об условиях участия в конкурсе можно прочитать на сайте https://хранителиродины.рф/konkurs

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