Коронавирус в Приамурье, последние новости на 17 августа 2020: аэропорт Благовещенска ловит людей с температурой

Температуру измеряют на входе. Фото: Правительство Амурской области

За прошедшие выходные в Амурской области выявлено 35 новых зараженных коронавирусом. Только воскресенье в плюсе дало 18 пациентов с COVID-19. Таким образом, в регионе числятся зараженными 3060 человек, 70% из них уже поправились.

ТОП-7 населенных мест Амурской области по заражению коронавирусом к утру 17 августа:

Инфографика: Yandex.ru

С температурой не пройдут!

В конце прошлой недели на оперштабе выяснилось, что несознательные граждане пытаются прошмыгнуть в аэропорт Благовещенска, несмотря на плохое самочувствие. По 1-2 раза в неделю выявляются пациенты с повышенной температурой – более 37°С. У таких граждан бывают и другие клинические признаки заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Всех заболевших посетителей аэропорта выявляют сотрудники поликлиник Благовещенска.

- Они дежурят ежедневно, работают с каждым прибывающим в столицу Приамурья бортом. В случае выявления пациента с температурой на место выезжает экипаж «Скорой помощи», который решает вопрос о помещении пациента в провизорный госпиталь до получения результата анализа, - рассказала Светлана Леонтьева, о. министра здравоохранения.

Сотрудники полиции помогают медикам при необходимости выяснять личность зараженного гражданина.

Рейды продолжаются

Между тем, в междугородном общественном транспорте Амурской области продолжаются мероприятия по соблюдению мер профилактики COVID-2019. Так, на автовокзале и в автобусах транслируется информация о необходимости соблюдения масочного режима и социальной дистанции. Перевозчики обязаны по 3-4 раза в день обрабатывать автобусы, на автовокзале проводится усиленный предрейсовый осмотр водителей.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Александра Зеленина, в регионе регулярно проверяется наличие средств индивидуальной защиты у водителей, кондукторов, контролируется нахождение граждан в салонах автобуса в масках, запас дезсредств на предприятиях сферы транспорта. Нарушения были выявлены в Благовещенском и Бурейском районах, по фактам приняты меры.

- Проверено 28 автобусов. Водители имели средства индивидуальной защиты, пассажиры пользовались масками. Имелся необходимый запас дезинфицирующих средств. Мы планируем продолжать контрольные мероприятия, - рассказал министр транспорта Амурской области.

КОМПЕТЕНТНО

Ольга КУРГАНОВА, руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области:

- За текущую неделю мы отмечаем некоторую стабилизацию по коронавирусной инфекции. В целом у нас за неделю снижение заболеваемости на 24%. Мы видим устойчивую динамику снижения ковидных пневмоний - за неделю их зарегистрировано 60 случаев. К концу недели нам удалось выйти на коэффициент распространения 0,8 – это даёт основания для перевода деятельности субъекта на 2-й этап ограничений.