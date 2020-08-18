Коронавирус в Приамурье, последние новости на 18 августа 2020: COVID-19 расползается по области

В Приамурье продолжают борьбу с коронавирусом. Фото: Правительство Амурской области

Самый большой прирост по заболеваемости коронавирусом показали Благовещенск и Свободный. В областном центре диагноз COVID-19 поставили 10 жителям, еще трое заболели в Свободном. По одному заболевшему дали Тында, Белогорск, Чигири, Буря, Ивановка, Архара, Ромны. Выявили зараженного и в Октябрьском районе – селе Николо-Александровке.

Таким образом, всего в Амурской области выявлено 3081 случай новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Показатель заболеваемости – 389,98 на 100 тысяч населения. Темп прироста за последние сутки – 0,7%.

С начала пандемии в Амурской области 2071 человек с коронавирусом справился и был выписан. 48 случаев заражения завершились летально.

Инфографика: Yandex.ru

Ранжирование заболевших по течению заболевания: пневмония – 50 %, ОРВИ – 41,8 %, бессимптомно — 8,2 %.

Кстати, в трети случаях заражение коронавирусом происходило в семье или в близком окружении.

«Отмечаются факты инфицирования населения в общественном транспорте при несоблюдении правил профилактики COVID-2019 – нахождение без средств индивидуальной защиты органов дыхания, без или со спущенной медицинской маской», - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Амурской области.

СПРАВКА «КП»

На 17 августа в Амурской области проведено 205 212 исследований на новую коронавирусную инфекцию COVID-2019.