Режим ЧС в Благовещенске: после дождя улицы микрорайона ушли под воду

Затопленными оказались подходы к детсадам. Фото: администрация Благовещенска

Дождь, который начался в понедельник, 17 августа, и шел всю ночь, привел Благовещенск едва ли не к катастрофе. Разные районы города оказались под водой: с раннего утра люди оказались отрезанными от выездов, многие жители добирались пешком до работы, шагая прямо по лужам. Множество фото и видео с мест подтоплений появились в Сети. Власти экстренно собрались на совещание.

«Нерядовое количество осадков»

Амурские синоптики подтвердили, что Благовещенску досталось «нерядовое количество осадков». На 9 часов утра 18 августа в областном центре отметили 67 мм, а с вечера понедельника выпало 81 мм – это 64% от месячной нормы! В итоге с начала августа Благовещенск получил 225 мм осадков, что больше, чем за весь август в 2013 году (тогда выпало 200 мм). В 2020 году сумма осадков в августе будет точно больше.

«Очень сильные дожди (в критериях опасного метеорологического явления) отмечены в Благовещенском, Белогорском, Серышевском, Ромненском районах, где за ночь с 17 на 18 августа выпало 50-72 мм. Осадки шли повсеместно, но в других местах их выпало меньше», - сообщили в амурском Гидрометцентре.

Коллапс в городе

С раннего утра в Благовещенске началось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Решено было ввести в городе режим ЧС и открыть пункт временного размещения. К эвакуации готовились в Верхнеблаговещенском, но люди не захотели переселяться.

Люди спешили на работу прямо по лужам. Фото: Сергей ПЕТРОВ

На комиссии был перечислен весь фронт проблемных районов: Бурхановка переполнена, Асташинские озера вышли из берегов, дорогу размыло в поселке Новый, в Белогорье на дороги упали деревья.

Ливень затопил второй и третий микрорайоны. Также подтоплены улицы Калинина, Тенистая, Красноармейская, Шевченко, Зейская-Калинина, Ленина-Пушкина, Северная-Лазо, Школьная, Мухина в районе «Амурснабсбыта», район КПП. Кроме этого, ночью остались без электричества 55 многоквартирных домов в районе 5 стройки, Тайваня, Астрахановки, улиц Институтская, Дьяченко, Воронкова, Кантемирова.

- Больше всего у нас пострадал микрорайон – практически по всей территории. Также сложная ситуация в районе КПП, в районе 5 стройки, в отдаленных районах, в селе Верхнеблаговещенское, в поселке Новый. В течение ночи специалисты откачивали воду, но осадки не прекращались. Кроме этого, наблюдается переувлажнение почвы, а также высокий уровень подземных вод, наверное, многие обратили внимание, что оказались переполненными Асташинские озера и река Бурхановка. В результате чего вода своевременно не смогла уйти с улично-дорожной сети, соответственно в короткий срок произошло подтопление территории города, – сообщил начальник управления ЖКХ Сергей Казанцев.

Затопило в Благовещенске и социальные объекты - детские сады № 68, 67, 15. Два корпуса детского сада №68 сегодня не принимают детей. Подтоплена территория школы № 13 и гимназии № 25.

«100 воспитанников детского сада №68 из корпуса по Дьяченко,9/1 переведены в корпус на Василенко, 20/5. 50 воспитанников со Студенческой,6 «б» переведены в корпус №3 по Студенческой,45/7», – сообщила заместитель начальника управления образования Светлана Савченко.

Отмечается, коммунальщики в первую очередь будут помогать на социально-значимых объектах и дорогах. Спасатели откачивают воду с территории АОДКБ и Амурской областной инфекционной больницы и других социально значимых учреждений.

Мишустину показали?

В комментариях к постам администрации люди возмущаются, что Благовещенске регулярно топит, а проблема с ливневками не решается. Некоторые напоминают про приезд премьер-министра Михаила Мишустина, которому накануне показали мост через Амур.

Затопило и парк Дружбы. Фото: администрация Благовещенска

«Вот где мост не помешал бы»

«Вчера гуляли с собакой по району Ленина - Лазо - Краснофлотская - Первомайская. Благо были в сапогах. Все ливнёвки были забиты мусором с обочин. Убрали ногами этот хлам»

«Главное, что гордимся мостом в Китай!»

«Вот куда надо Мишустина привозить», - пишут комментаторы.

Кстати, синоптики на 18 августа в Благовещенске прогнозировали небольшой дождь, температура воздуха должна подняться до +19+21 °С.

СПРАВКА «КП»

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