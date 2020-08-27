Коронавирус в Приамурье, последние новости на 27 августа 2020: вузы, несмотря на COVID-19, будут работать очно

Каждый из вузов выбирает свою форму обучения. Фото: Сергей ПЕТРОВ

Накануне в Приамурье установили 22 новых случаев коронавируса. Топ населенных пунктов по заболеваемости продолжает возглавлять Благовещенск. В областном центре за несколько месяцев COVID-19 заболели 1474 человека. На втором месте по заболеваемости находится Свободный, в котором заболели 627 человек. И замыкает топ Тында с 203 пациентами с коронавирусом.

Онлайн будет

Несмотря на пандемию, Амурская область продолжает готовиться к 1 сентября. Уже известно, что в вузах и ссузах региона будет смешанный режим обучения. Кто-то готовится преподавать в очном режиме, кто-то перевел студентов в дистанционный режим.

- Каждый вуз и СПО самостоятельно принимают решения, по какому графику входить. Все приняли решение об очном режиме. У кого-то с 1 сентября обучение начинается сразу в штатном режиме, у кого-то первые одна-две недели в дистанте, чтобы уменьшить концентрацию пребывания в первые дни учебного года, - пояснила и.о. министра образования Елена Бурдуковская.

По словам представителя Минобра, всем образовательным учреждениям придется учитывать и исполнять не только нормативные документы об образовании, но и выстраивать образовательный и воспитательный процесс с учётом нового СанПиН.

С температурой не пройдут

Часть школ Благовещенска, Тынды, Свободного и Бурейского района прорабатывают вопрос переноса части образовательного процесса в дистант. В их числе предметы «Технология», «Физическая культура», «Изобразительное искусство», «Музыка».

Стало известно, что 20% образовательных организаций региона перенесут внеурочную работу и дополнительное образование в цифровой формат. В каждом муниципалитете школы определились с линейками, составлены графики проведения для первоклассников и выпускников.

Все школьные линейки пройдут с предписаниями Роспотребнадзора. Перед началом учебного года во всех образовательных организациях будут проведены мероприятия по уборке и дезинфекции помещений.

Инфографика: Yandex.ru

В школах обязательно будет ежедневная термометрия; каскадное расписание (актуально для крупных образовательных организаций); гигиеническая обработка рук с применением кожных антисептиков при входе в организацию, в помещениях для приема пищи, санитарных узлах и туалетных комнатах; регулярное обеззараживание воздуха с использованием специального оборудования и пр.

«Школы начнут учебный год в очном режиме, но с каскадным расписанием и максимальным разведением потоков учеников», - подтвердил губернатор Амурской области Василий Орлов.

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